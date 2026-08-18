Maru Botana: edad, hijos y quién es su esposo

Desde su casamiento en 1997, la pareja atravesó casi tres décadas de historia compartida, con ocho hijos

Maru Botana es una de las cocineras y conductoras más reconocidas de la televisión argentina. A lo largo de su carrera, también construyó una numerosa familia junto a Bernardo Solá. La pareja lleva casi tres décadas de matrimonio y atravesó momentos de enorme felicidad, además de una pérdida que marcó profundamente sus vidas.

Cuántos años tiene Maru Botana

María José González Botana, conocida públicamente como Maru Botana, nació el 17 de agosto de 1969 en Buenos Aires. Por lo tanto, tiene 57 años desde el 17 de agosto de 2026.

La cocinera alcanzó popularidad a través de diferentes programas vinculados con la gastronomía y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Su trayectoria estuvo acompañada por proyectos editoriales, apariciones en medios y una fuerte presencia en redes sociales.

Sin embargo, su vida familiar también ocupa un lugar central en su historia. Desde 1997 está casada con Bernardo Solá, un ingeniero agrónomo que mantuvo durante buena parte de su vida profesional un perfil mucho más alejado de las cámaras.

Quién es Bernardo Solá, el esposo de Maru Botana

Bernardo Solá es ingeniero agrónomo y desarrolló buena parte de su actividad profesional vinculada al campo. Su relación con Maru Botana comenzó de una manera poco convencional: según contó la cocinera, él la siguió por un estacionamiento para declararle lo que sentía.

La pareja se casó en 1997 y, con el paso de los años, formó una familia numerosa. En una de sus primeras apariciones televisivas junto a Maru, en el programa de Susana Giménez, Solá recordó los comienzos del vínculo y resumió su experiencia con una frase: “Me conquistó con la comida y otras muchas cosas más”.

El matrimonio lleva más de 25 años y logró mantener gran parte de su vida privada lejos de la exposición que acompaña a la conductora.

Cuántos hijos tiene Maru Botana

Maru Botana y Bernardo Solá son padres de ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Facundo, Juan Ignacio y María Inés. Los primeros cinco nacieron entre 1999 y 2007, mientras que Juan Ignacio y María Inés llegaron en 2010 y 2012.

Facundo, el sexto hijo de la pareja, nació en 2008 y murió a los seis meses a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. La pérdida significó uno de los momentos más dolorosos para la familia. A pesar de ese golpe, Maru y Bernardo continuaron adelante con su proyecto familiar y luego llegaron Juan Ignacio y María Inés.

Maru Botana y Bernardo Solá formaron una familia numerosa y son padres de ocho hijos, aunque atravesaron la dolorosa pérdida de Facundo cuando tenía seis meses.

Qué dijo Maru Botana sobre su relación con Bernardo Solá

En 2026, Maru Botana volvió a hablar públicamente sobre la dinámica familiar y sorprendió con una declaración sobre el rol de su esposo durante la crianza de los hijos. “Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo”, afirmó durante una entrevista con Vicky Gils y Juana Repetto. La cocinera explicó que Solá viajaba por cuestiones laborales y permanecía varios días fuera de Buenos Aires.

Según relató, cuando él le explicó que viajaría habitualmente de martes a viernes, la noticia no fue sencilla de asimilar. “Dije: ‘Uy, qué garrón este pibe’”, recordó sobre aquel momento.

A pesar de las dificultades y de la particular organización familiar, el matrimonio continúa unido después de casi tres décadas. La historia de Maru Botana y Bernardo Solá quedó marcada por una familia numerosa, una extensa trayectoria profesional y experiencias personales que atravesaron tanto momentos de felicidad como situaciones profundamente dolorosas.