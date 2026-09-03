Cómo hacer una casa cómoda y a la vez sofisticada: así es el lujoso hogar de Nicole Neumann

La casa de Nicole Neumann se convirtió en un claro ejemplo de cómo proyectar una vivienda de estética cuidada y, al mismo tiempo, plenamente adaptada a la dinámica de un hogar concurrido. Demostrando que el diseño exclusivo no tiene por qué estar peleado con la practicidad cotidiana, hace años la modelo encaró una remodelación integral de su propiedad de Tigre.

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Nicole se involucró de manera directa en el proceso creativo con un objetivo en claro: transformar la estructura en un refugio de impronta sustentable donde prime la funcionalidad. Para las paredes exteriores, se eligió un revestimiento de fibrocemento en tono blanco que imita la textura de los listones de madera.

Esta decisión arquitectónica no solo aporta una imagen moderna e impecable, sino que ofrece una solución ecológica y duradera al evitar las exigencias de mantenimiento continuo que requiere la madera tradicional. La luminosidad y la ventilación natural son constantes en toda la planta, estableciendo una conexión fluida entre los ambientes cerrados y el entorno verde.

Nicole Neumann.

El corazón de la casa se despliega en una amplia área social donde la cocina se integra directamente con el sector del comedor; este planteo abierto elimina las barreras visuales y fomenta la interacción familiar durante todo el día. El elemento central de este espacio es una generosa isla que se conecta en el mismo nivel con una barra desayunadora, logrando un equilibrio perfecto entre el diseño contemporáneo y la agilidad que demandan las rutinas mañaneras.

Nicole Neumann.

En el sector trasero, el exterior cobra un protagonismo clave como extensión de la vida familiar: un patio abierto, enmarcado por un cuidado paisajismo con diversidad de plantas y especies vegetales, ofrece privacidad y frescura. En el centro del parque se destaca una pileta de grandes dimensiones, flanqueada por un área de descanso especialmente acondicionada para el sol, consolidando una propuesta donde el lujo reside en la comodidad, la luz y el disfrute al aire libre.

Nicole Neumann.

Por qué Nicole Neumann se hizo vegetariana

Durante una emisión de su espacio de streaming Solo con Niki, Nicole Neumann compartió el episodio personal que la llevó a adoptar el vegetarianismo desde muy joven. La modelo y conductora recordó el hecho puntual que marcó su decisión de modificar de forma definitiva su alimentación, vinculándolo de manera directa con una vivencia en el campo.

Nicole Neumann.

Según relató la propia Neumann, el detonante se produjo a partir de una escena concreta vivida durante la infancia: “Chicos, yo me hice vegetariana por una oveja llamando a su cría”. El impacto emocional derivó de una consulta que le hizo al encargado del lugar en ese momento: “Entonces le digo al capataz: '¿Che, qué le pasa a esa oveja que no deja de balar todo el tiempo que estamos acá?'. Me dice: 'No, lo que pasa que esta mañana le carneamos el cordero para comerlo y lo anda buscando'”.