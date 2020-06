El descargo de TN tras el fallo judicial en su contra por intentar violar la cuarentena

TN sufrió un duro revés judicial que les impidió transitar las localidades de Junin y San Martín de los Andes en el recorrido que desde el noticiero dieron a llamar "Expreso Polar". José Bianco fue el encargado de dar un breve descargo en vivo y manifestó su molestia con la decisión.

"Justamente cuando frenamos nos dijeron que nos teníamos que ir y que no podíamos circular. Muy raro, porque si nos decían en la ruta donde estuvimos esperando dos horas para hacer los papeleos, que no íbamos a poder mostrar prácticamente la ciudad, no veníamos", lanzó el periodista meteorológico.

Además, Bianco agregó que "la idea no es entrar a la fuerza a ningún lado, sino cumplir con todo lo que nos piden. Pero bueno, algunas cuestiones tienen más lógica que otras. Todo en un marco de extrema sensibilidad de todos".

Este “Expreso Polar” ya pasó por Junin de los Andes, y se corroboraron los certificados de circulación, pero el fiscal Fernando Rubio emitió indicaciones expresas que en caso de que ingrese a las localidades de Junin y San Martín de los Andes, el colectivo y sus ocupantes deben realizar el aislamiento de 14 días previa notificación.

Esto quiere decir que no podrán bajarse del micro bajo ningún tipo de circunstancias. Al no tener alternativa, se espera que el “Expreso” regrese a Buenos Aires, luego de que se lo considere como peligroso en el marco de la pandemia del coronavirus.