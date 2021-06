Georgina Barbarossa reveló cuál era su extraña cábala en MasterChef

La estrella de Dulce Amor estuvo como invitada en el ciclo de Verónica Lozano y dejó a todos atónitos con sus declaraciones.

En una reciente entrevista con Verónica Lozano, la actriz y conductora Georgina Barbarossa se explayó sobre su paso por el reality show MasterChef Celebrity Argentina y se refirió a los nervios e incertidumbres que atravesó, a los vínculos que formó con sus compañeros y a los miembros del jurado, a cuánto aprendió sobre cocina, entre otras cosas. Pero una de las declaraciones que más llamó la atención del público fue la que develó la cábala de la celebridad para llegar a la final.

“Yo les pellizcaba el culo a todos”, expresó de manera jocosa la intérprete de Titi en Viudas e Hijos del Rock And Roll, sobre una de las acciones que realizaba para juntar buenas energías y avanzar en la competencia. “También, usaba la misma bombacha. La lavaba, ¡por supuesto! Llegaba a casa, me la sacaba, la lavaba y la colgaba a secarse rápido”, continuó su relato Barbarossa y dejó estupefacta a Verónica Lozano con su anécdota. “Es una tanga verde y violeta. La guardé de recuerdo. Creo que le voy a poner un marquito y la voy a colgar en el baño”, remató la actriz.

A pesar de todos los esfuerzos que hizo para obtener el premio mayor del concurso, Georgina dejó en claro que sintió una inmensa alegría cuando escuchó que su compañero Gastón Dalmau se había convertido en el ganador del reality show conducido por Santiago del Moro. “Chiquito de mi corazón, te amo. Hoy hablé con la mamá de Gastón, que me mandó un mensajito tan amoroso”, expresó en su charla con Lozano y siguió: “Cuando ganó él fue como si hubiese ganado uno de mis hijos: Juan o Tomás. Gastón se lo merece porque fue muy parejo, estudió mucho y le dio, le dio, le dio”.

Polémica final

El día en que se anunció como ganador a Gastón Dalmau, hubo un error en la página de Telefe y se publicó un video que mostraba a Georgina como la campeona, lo que generó un gran revuelo en redes sociales. A pesar de la polémica, se supo que se grabaron las dos finales posibles para que no se filtrara el resultado real y se viralice. De esa manera, el falso descenlace del ciclo fue actuado tanto por los participantes, como por los miembros del jurado y el conductor.

Lo lamentó

La semana pasada, en diálogo con Ciudad Magazine, la conductora de televisión hizo alusión a la salida del influencer Alex Caniggia del certamen y no pudo ocultar su desilusión ante la actitud del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. “Alex fue un tonto. Creo que no tiene capacidad de frustración y antes de que lo echen, prefirió irse”, expresó Barbarossa sobre la renuncia de Caniggia, quien de un momento para otro decidió no presentarse a una gala y fue eliminado.