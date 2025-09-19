Entradas gratis para la Feria Francesa a Buenos Aires 2025: cuándo es el evento con lo mejor de la gastronomía gala

Este sábado 20 y el domingo 21 de septiembre llega una nueva edición de la Feria Francesa a Buenos Aires, uno de los eventos gastronómicos icónicos de la agenda porteña. La entrada es libre y gratuita ¿Dónde se realizará?

Feria Francesa a Buenos Aires 2025: horario y programación del evento

Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, invita a darle la bienvenida a la primavera este fin de semana con la Feria Francesa en Plaza Cataluña, ubicada en Cerrito y Arroyo, frente a la Embajada de Francia. El evento combinará sabores y música de Francia en un entorno único. La cita es de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, se suspende y se posterga para el fin de semana siguiente.

La feria contará con más de 35 stands que ofrecerán especialidades típicas como crêpes, quiches, croissants, baguettes, macarons, éclairs y quesos, para disfrutar al aire libre, en un entorno festivo y familiar. La propuesta se completa con música en vivo, actividades culturales para todas las edades y Masterclass de cocina.

El objetivo es promover el savoir-faire galo a través de experiencias gastronómicas abiertas al público. La entidad nuclea una red de chefs, cocineros, profesionales franceses y productores francófonos radicados en Argentina, y trabaja para difundir la riqueza de esta tradición culinaria en el país.

Los stands confirmados que participarán en esta edición son: Un, dos crêpes, Alliance/ Arc en ciel, Cheese Market, Choux Eclairs, Cinna Roll, Cocu, Compañía de Chocolate, Darton, Essen, Fermier, French Cookie, Gontran Cherrier, Jérôme Mathé, Jimena Fuster, Kakawa, L'Epi, Laban, Las Dinas, Le Troquet de Henry, Les Croquants, Lucullus, Mauricio Asta, Morris Mousse, Merci, Milkaut, Raclette, Topinambour, Toro Azul y Uria Raclette.

La programación también incluirá dos clases magistrales abiertas y gratuitas de gastronomía y una de skincare:

El sábado 20 a las 13 la Chef Julia Debicki brindará una masterclass de macarons

El domingo 21 a las 13, el Chef Jérôme Mathé dictará su clase de paté y mousse de poisson

El domingo, además, la cosmiatra Belén Garrido ofrecerá una masterclass sobre cómo hallar la rutina ideal, el horario todavía debe confirmarse

Una oportunidad para conocer la embajada de Francia

En esta edición, además, estará la posibilidad de visitar la embajada de Francia, con reserva previa, en el marco de las “Jornadas Europeas del Patrimonio”. La Embajada de Francia abrirá sus puertas al público, en lo que constituirá una de las actividades más esperadas del año.

Las visitas guiadas se realizarán el sábado 20 de septiembre de 14.30 a 17 y el domingo 21 de septiembre de 10 a 17, previa inscripción online.