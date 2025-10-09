Día Internacional del Huevo: 6 lugares de Buenos Aires con variedad de platos con huevo

Desde desayunos clásicos hasta reinterpretaciones gourmet, distintos espacios porteños ofrecen menús donde el huevo es protagonista

El Día Internacional del Huevo se celebra con propuestas gastronómicas que ponen en valor su versatilidad y protagonismo en la cocina. Desde clásicos desayunos hasta reinterpretaciones gourmet, distintos espacios porteños ofrecen opciones donde este ingrediente esencial se luce en platos dulces, salados y cocteles, reflejando la diversidad de la gastronomía local.

Café y Rotisería Mishiguene

En Café y Rotisería Mishiguene, el huevo simboliza tradición, sabor y creatividad. Bajo la dirección del chef Tomás Kalika, los locales de Palermo y Belgrano reinterpretan la cocina judía con un toque contemporáneo. La carta incluye huevos revueltos con lardones de pastrón o lox de trucha, shakshuka, omelettes y bagels mesivá con palta y queso crema.

Durante el almuerzo y la cena, las propuestas se amplían con hummus y huevo duro, schnitzel con huevo frito y el icónico kachapuri, una masa horneada a la piedra con quesos, hierbas y un huevo al centro. Cada plato celebra los ingredientes nobles y las recetas familiares con un enfoque moderno.

Haiku Sushi

En Haiku Sushi, el huevo forma parte esencial de su plato insignia: el ramen. En este clásico japonés, el caldo concentrado, los fideos frescos y los ingredientes equilibrados se coronan con un huevo cocido a baja temperatura, que aporta cremosidad y sabor.

Con casi treinta años de trayectoria, el restaurante de Belgrano combina técnica, tradición y estética serena. La carta también ofrece opciones para maridar, como sake artesanal, vino o cerveza, en un entorno inspirado en la calma de los paisajes naturales japoneses.

Muyè

En una casa centenaria de Recoleta, Muyè propone una cocina de producto con el huevo como protagonista en distintas preparaciones. Los clásicos huevos revueltos, suaves y aireados, se sirven sobre pan de masa madre, mientras que la opción turca combina huevo mollet con yogur griego, aceite de chiles y una toast artesanal.

Entre los platos salados, se destacan las gírgolas a la plancha con puré de coliflor y huevo mollet, una combinación que aporta textura y sabor. Su ambiente elegante y su jardín oculto invitan a disfrutar de una experiencia relajada y refinada en pleno centro porteño.

Mitingu

El primer onigiri bar del país, Mitingu, ofrece una propuesta artesanal inspirada en el street food japonés. Su carta se centra en onigiris, sandos y café de autor, con opciones que sorprenden por su calidad y originalidad.

Entre sus especialidades destaca el Tamago Sando, elaborado con huevos orgánicos Egg Hons, mayonesa casera, mostaza y ciboulette. El resultado es un sándwich suave, sabroso y perfectamente equilibrado. Las bebidas, como el Iced Hibiscus o la soda matcha, completan la experiencia con un toque fresco y aromático.

Cafés, bodegones y restaurantes de autor se suman a la fecha con creaciones que combinan tradición, innovación y sabor.

AVG Electric Café

Ubicado en los Arcos del Rosedal, AVG Electric Café combina sabor, diseño y música en un entorno natural. En su carta, el huevo ocupa un lugar destacado con propuestas como los huevos revueltos con panceta crocante, lomito ahumado o salmón, y el avocado toast con huevo poché, semillas tostadas y tomates cherries confitados.

El espacio ofrece café de especialidad y una atención cuidada que invita a comenzar el día con energía o disfrutar una pausa con buena compañía y vista al parque.

La Capitana

La Capitana, bodegón y vermutería temática dedicada a Eva Perón, rinde homenaje al huevo en platos y cócteles. Su milanesa a caballo, acompañada de dos huevos fritos y papas, es uno de los clásicos más pedidos.

En la barra, la coctelería se destaca con tragos que incluyen clara de huevo, como el ¡Viva Aperol!, elaborado con Aperol, limón, almíbar y Angostura, y el tradicional Pisco Sour, con su textura sedosa y sabor equilibrado.

El Día Internacional del Huevo encuentra en Buenos Aires una variedad de propuestas que celebran su versatilidad dentro de la gastronomía. Desde desayunos hasta cócteles, estos seis espacios demuestran por qué este ingrediente esencial continúa siendo un protagonista indiscutido en la cocina porteña.