The Last of Us Parte I para PC: requisitos mínimos y recomendados para correrlo

El exitoso juego de Play Station que terminó como serie de HBO Max, ahora llega a las computadoras. ¿Qué necesitás para poder jugar The Last of Us Part 1?

21 de marzo, 2023 | 12.15

The Last of Us

The Last Of Us Part 1 es la versión para computadora que lanzará Sony Interactive Entertainment de su juego que terminó como exitosa serie en HBO Max. Debido a la gran cantidad de personas interesadas en adentrarse en la historia de Joel (Pedro Pascal en la serie) y Ellie (Bella Ramsey en la serie), desde la compañía decidieron habilitar la versión para PC y ya se conocen las especificaciones que se necesitan para correrlo. En parte es un reconocimiento de la empresa a que las computadoras siguen siendo la tecnología predilecta de las y los gamers. Es más probable que en cada casa haya una computadora que una Play Station. Sin embargo, debido a su jugabilidad y la calidad de los gráficos, no es un juego para cualquier PC. La primera versión de The Last Of Us fue lanzada en 2013, después vinieron los extras como Left Behind y Remastered en 2014, Parte 2 en 2020 y Parte 1 en 2022. La que estará disponible para computadora justamente es la Parte 1 que ya se puede jugar en Play Station desde el año pasado. Requisitos mínimos y recomendados La primera entrega para computadora de este videojuego de acción y terror postapocalíptico comenzará su venta general el jueves 28 de marzo. Sony Interactive Entertainment ya dio a conocer los requisitos mínimos para correr el juego sin inconvenientes y las modificaciones que hicieron o el contenido que agregaron para esta versión. MÁS INFO Series The Last of Us, temporada 2: cuándo se estrena y el tráiler de la serie de HBO La empresa divide sus requisitos en cuatro tipos: mínimos, recomendados, rendimiento y ultra. De esta forma contempla todas las realidades gamers y brinda todo lo que necesitás tener en cuenta para armar o mejorar tu computadora. Requisitos mínimos Objetivo: 720p @30 FPS con gráficos en bajo.

Procesador: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce 1050 Ti / AMD Radeon 470 con 4 GB de memoria

Memoria RAM: 16 GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit versión 1909 o superior

Almacenamiento: 100 GB SSD Requisitos recomendados Objetivo: 1080p @60 FPS con gráficos en alto

Procesador: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600X

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 5800 XT / AMD Radeon RX 6600 XT con 8 GB de memoria

Memoria RAM: 16 GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit versión 1909 o superior

Almacenamiento: 100 GB SSD The Last of Us Requisitos rendimiento Objetivo: 1440p @60 FPS con gráficos en alto

Procesador: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6750XT

Memoria RAM: 32 GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit versión 1909 o superior

Almacenamiento: 100 GB SSD Requisitos ultra Objetivo: 4K @60 FPS con gráficos en ultra

Procesador: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 9 5900X

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeFOrce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

Memoria RAM: 32 GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit versión 1909 o superior

Almacenamiento: 100 GB SSD Características exclusivas de la versión para PC Esta versión de The Last Of Us es compatible con las tecnologías NVIDIA DLSS y AMD FSR para mejorar el rendimiento, además de poder limitar la tasa de FPS y apostar por relaciones de aspecto ultra ancho (21:9) y súper ultra ancho (32:9). Además, se podrá utilizar usar el joystick DualSense de PS5 con cable para aprovechar las características de tecnología háptica y gatillos dinámicos. También tendrá compatibilidad con mandos de Xbox y adaptación de controles al teclado y al mouse.