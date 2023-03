Mejor que The Last of Us: la serie de HBO que es un éxito mundial para ver

Cormoran strike viene pisando fuerte y amenaza al éxito indiscutido de The Last of Us. La serie se emite por HBO Max y está basada en novelas de J.K Rowling.

16 de marzo, 2023 | 18.32

Cormoran Strike es una de las series con mejor crítica de HBO Max.

The Last of Us fue destronado de la plataforma de HBO Max por la serie de la BBC Cormoran Strike, basada en tres novelas que la autora J.K. Rowling escribió bajo el seudónimo de Robert Galbraith. La miniserie cuenta con 7 capítulos basados en "The Cuckoo's Calling", "The Silkworm" y "Career of Evil". Sinopsis de Cormoran Strike La serie se enfoca en la historia de un veterano de guerra que se convierte en detective privado y trabaja en Londres: la trama se desarrolla a través de la resolución de crímenes complejos que el investigador debe resolver mientras sortea las secuelas físicas y emocionales que le dejó la guerra. El argumento oficial resumen: "El detective privado Cormoran Strike está visitando a su familia en Cornwall cuando se le acerca una mujer que le pide ayuda para encontrar a su madre, Margot Bamborough, quien desapareció en circunstancias misteriosas en 1974. Strike nunca había abordado un caso sin resolver antes y mucho menos uno de 40 años, pero a pesar de la escasa posibilidad de éxito, está intrigado y asume el caso, y se suma a la larga lista de casos en los que él y su socio en la agencia Robin Ellacott están trabajando actualmente". Además agrega que "mientras Strike y Robin investigan la desaparición de Margot, se enfrentan a un caso endiabladamente complejo con un asesino en serie psicópata y testigos en los que no se puede confiar. Aprenden que incluso los casos de hace décadas pueden resultar mortales". Reseñas de Cormoran Strike La serie cuenta hasta el momento con 5 temporadas y 15 capítulos: según las reseñas del público elaboradas y facilitadas por el buscador de Google, la producción tiene una puntuación promedio de 4,9 sobre 5, lo que la convierte en casi excelente. Los aspectos más destacados tienen que ver con la construcción de los personajes: Cormoran Strike se aleja del cliché del investigador dotado de poderes sobrenaturales y se coloca en el lugar de un veterano lisiado que busca despuntar el vicio de detective. El elenco de Cormoran Strike Cormoran Strike está basada en libros de J. K. Rowling. La cantidad de actores que interpretan a los personajes de la serie sigue en aumento. Sin embargo, en la última temporada participan: Kerr Logan

Natasha O’Keeffe

Sophie Winkleman

Joseph Quinn

Nick Blood

Natalie Gumede

Robert Glenister Además la producción es dirigida por Sue Tully y fue escrita por Tom Edge, con el apoyo de J.K. Rowling, quien utiliza también el seudónimo de Robert Galbraith.