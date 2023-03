Cómo terminó The Last of Us y cuál es la conexión con el videojuego

La serie The Last of Us cerró su primera temporada con un sofocante final que conecta directamente con el clásico videojuego.

14 de marzo, 2023 | 18.44

Qué ocurrirá en la temporada 2 de The Last of Us.

Con el final de la primera temporada de The Last of Us, muchos fans ya se preguntan qué ocurrirá en la segunda. La serie de HBO Max adapta los exitosos videojuegos de Naughty Dog, por lo que las respuestas se encuentran en el material de partida ya que los primeros nueve capítulos adaptan por completo el primer tomo de las aventuras de Joel y Ellie. El último episodio emitido concluía con Joel asesinando a todos los Luciérnagas de Salt Lake City para salvarle la vida a Ellie. Un acto violento y sádico que conecta con la Parte 2 en una escena concreta. Tras matar a todos los soldados, el personaje de Pedro Pascal llega hasta el quirófano en el que Ellie está a punto de ser operada y, por tanto, morir por el bien de la humanidad. The Last of Us Parte 2 se ambienta cinco años después de los hechos narrados en la primera temporada. Joel y Ellie viven pacíficamente en el asentamiento, pero un día recibirán una inesperada visita. Un grupo de guerrilleros, liderados por una joven llamada Abby. irrumpe en el lugar con sádicas intenciones. El giro 180° que tomará la segunda temporada de The Last of Us Resulta que esta mujer es la hija del cirujano asesinado por Joel, y sus compañeros son un grupo que sobrevivió a la brutal matanza de Salt Lake City. Todos ellos llegaron hasta el hospital cuando los dos protagonistas ya se habían ido, dejando detrás de sí un sangriento rastro. Y pese a que este grupo continúa con su vida de rebeldes, no olvidarán lo que pasó. Al salvar a Ellie, Joel firmó sin saberlo su destino, pues todos ellos claman venganza. Así, al poco de empezar el juego, Abby y sus secuaces lo matan sin piedad. Esto hará que Ellie libere toda la rabia que guarda en su interior e inicie un camino de venganza. Esa revancha es la trama principal de la historia del segundo juego. El personaje de Bella Ramsey asumirá el protagonismo de la próxima temporada para hacer justicia por su amigo y, sobre todo, para intentar reencontrarse consigo misma después de que, según cree ella, su inmunidad no haya podido salvar al mundo. La presencia de Joel, por tanto, será mucho más escasa en la temporada 2 Con información de Europa Press.