Soul Fighter, el evento que cruza juegos: novedades con League of Legends y cuándo empieza

Se acerca un evento inspirado en la competencia que se encuentra presente en el mundo del League of Legends. Cuándo será el Soul Fighter.

Riot Games anunció la presentación de Soul Fighter un evento que cautivará la atención de todos los gamers. En este evento, los usuarios podrán ver adelantos de las novedades de League of Legends, Teamfight, League of Legends: Wild Rift y “Legends of Runeterra. ¿Cuándo empieza?

Novedades con League of Legends y cuándo empieza

Soul Fighter es un tributo de esta compañía de videojuegos a todos los títulos de batalla. En este evento habrá algunos torneos y también algunos adelantos sobre nuevos modo y otros aspectos en un escenario que se va a estar desarrollando desde el 20 de julio hasta el 28 de agosto.

Será un escenario que sumergirá a los jugadores a un mundo muy colorido donde tendrán que demostrar todas sus habilidades en el denominado Torneo de las Almas, una competencia organizada por el Ojo Divino y en la cual tendrán que superar a varios rivales para poder quedarse con la victoria.

“Estamos muy entusiasmados con todas las experiencias que llegan al ecosistema de League of Legends en el marco de Soul Fighter, Arena, Combate de las Almas y Duelo Tag permitirán a los jugadores experimentar League of Legends, Teamfight Tactics y Wild Rift, en nuevas formas que creemos aportan algo realmente nuevo. Estamos ansiosos por ver qué piensan los jugadores una vez que los tengan en sus manos", sostuvo Andrei van Roon, director de League Studio.

En este imponente evento todos los jugadores van a poder sentir toda la acción con las siguientes imperdibles propuestas:

League of Legends . Es el videojuego más jugado del planeta y en este evento tendrá un nuevo modo de juego con algunas modificaciones en la experiencia y la presencia de nuevos campeones.

. Es el videojuego más jugado del planeta y en este evento tendrá un nuevo modo de juego con algunas modificaciones en la experiencia y la presencia de nuevos campeones. Arena . Es un nuevo modo en el cual cuatro equipos conformados por dos jugadores van a luchar en combates rotativos. Al final de cada combate se van a potenciar con algunos aumentos que le servirán a sus respectivos campeones.

. Es un nuevo modo en el cual cuatro equipos conformados por dos jugadores van a luchar en combates rotativos. Al final de cada combate se van a potenciar con algunos aumentos que le servirán a sus respectivos campeones. Torneo de las Almas . Está inspirado en el combo-battler. Allí los jugadores asumirán el rol de Samira con la intención de ganar reputación. Se podrán enfrentar ante nuevos oponentes para poder desbloquear algunas habilidades. Tendrás que derrotar a diez rivales para consagrarte como nuevo ganador.

. Está inspirado en el combo-battler. Allí los jugadores asumirán el rol de Samira con la intención de ganar reputación. Se podrán enfrentar ante nuevos oponentes para poder desbloquear algunas habilidades. Tendrás que derrotar a diez rivales para consagrarte como nuevo ganador. Teamfight Tactics. Es un modo de juego prácticamente nuevo en el cual cada gamer va a experimentar narrativas y además tendrá la posibilidad de acceder a diferentes torneos.

Es un modo de juego prácticamente nuevo en el cual cada gamer va a experimentar narrativas y además tendrá la posibilidad de acceder a diferentes torneos. Soul Brawl. Es un modo de juego temporal que llegará en este evento y que se realizará en dos etapas. Fase de entrenamiento y de torneo.

Es un modo de juego temporal que llegará en este evento y que se realizará en dos etapas. Fase de entrenamiento y de torneo. Domo Pachonc . Campeones y tácticos se unen para prepararse para el Torneo de las Almas.

. Campeones y tácticos se unen para prepararse para el Torneo de las Almas. League of Legends: Wild Rift. Tendrá nuevos aspectos para que cada usuario tenga una nueva narrativa.

Duelo Tag. Es un modo de juego que permite a todos sus jugadores tener un combate uno a uno. El primer jugador en obtener cuatro victorias, ganará la partida.

Es un modo de juego que permite a todos sus jugadores tener un combate uno a uno. El primer jugador en obtener cuatro victorias, ganará la partida. En este escenario, cada participante podrá apreciar una historia original y que está ambientada en el Soul Fighter. En este apartado encontrarán algunos minijuegos para poner a prueba las habilidades y en caso de superarlo, van a poder obtener algunas recompensas.

Para finalizar, esta experiencia tendrá el respaldo de la transmisión de 16 creadores de contenido quienes competirán dentro y fuera del juego con la intención de dar todos los por menores de este evento que será realizado en Los Ángeles y que podrá verse en Twitch desde el próximo 17 de julio.