Sony se asocia a Discord y el servicio se integrará a PlayStation

Sony anunció un acuerdo con Discord y desde el 2022 se podrá utilizar la plataforma de mensajería instantánea en PlayStation

En las últimas semanas se conoció la información de que Discord había rechazado la propuesta millonaria de Microsoft para sumarse a la compañía creada por Bill Gates. Ahora se informó sobre el acuerdo que firmaron desde el servicio de comunicación con Sony, el gran competidor de Microsoft en cuanto a consolas de videojuegos. El popular servicio de mensajería instantánea y la empresa japonesa habían mantenido sus negociaciones en secreto pero ya anunciaron públicamente el acuerdo por el que Discord se integrará a sistemas PlayStation a comienzos del 2022. Además, el acuerdo también incluye una inversión minoritaria por parte de Sony, aunque no se especificaron cifras.

A través de un comunicado en su página web, el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, confirmó el acuerdo por el que Discord se sumará a PlayStation. Todavía no se confirmó a qué consolas beneficiará este arreglo, pero la compañía japonesa confía en que para el momento de la integración ya habrán vendido entre 15 y 18 millones de PS5. En caso de que también se integre a PS4, serán alrededor de 116 millones de nuevos usuarios en todo el planeta, según las cifras brindadas hasta el 31 de marzo.

“Nuestra meta pasa por estrechar las experiencias de Discord y PlayStation en consolas y móviles a principios del próximo año”, destacó Jim Ryan en el comunicado oficial. Actualmente, Discord cuenta con más de 140 millones de usuarios en todo el planeta. Miles, y probablemente millones, de jugadores emplean la plataforma de mensajería como herramienta para comunicarse mientras juegan videojuegos, no solo en PlayStation sino también en Nintendo y Xbox. La integración de Discord en PlayStation unificará canales y le facilitará el acceso a muchísimos jugadores alrededor de todo el planeta.

Hace tan solo unas semanas se supo que Microsoft le había hecho una oferta multimillonaria a Discord para adquirirla. La compañía de mensajería instantánea prefirió no aceptar, mantenerse independiente y dejar abierta su participación en la bolsa de valores. Lo más probable es que en ese momento ya estuvieran negociando con Sony en el acuerdo recientemente anunciado. Según distintas estimaciones, la oferta de Microsoft para adquirir Discord habría rondado los 10.000 millones de dólares.

El año pasado, Microsoft abrió la posibilidad a los usuarios de Xbox de emitir lo que están jugando a través de Discord, aunque con una limitación importante, ya que no permite comunicarse a través de Xbox Live. Con el nuevo acuerdo, Sony irá más allá y habilitará una función que Microsoft no permitió a sus usuarios. En épocas en que los juegos multiplataformas son cada vez más usuales, la comunicación no podía quedarse atrás. Actualmente cada consola tiene su propio método de comunicación entre usuarios, algo que cambiará desde el 2022 cuando Discord se integre a Sony y quienes jueguen desde PC, móvil o PlayStation puedan intercambiar mensajes.