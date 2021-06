Resumen de la E3 2021: los anuncios, tráileres y juegos más destacados

Te compartimos un breve resumen de lo que sucedió en la E3, la principal feria de videojuegos de la industria.

Entre el pasado sábado y el pasado martes se llevó a cabo la E3 2021, la feria de videojuegos más importante de la industria, con revelaciones, títulos, tráileres y premios para lo más destacado del gaming. Por primera vez en la historia se realizó de forma completamente virtual, con anuncios para todos los gustos de las compañías más relevantes del mercado, como Nintendo, Bandai Namco, Square Enix, Xbox, Capcom y Ubisoft, entre muchas otras. Acá hacemos un breve repaso por las novedades más salientes de estos cuatro días a puro gaming.

Lo más destacado del día 1 de E3

La primera gran compañía en decir presente en la E3 fue Ubisoft Forward, uno de las propuestas más atractivas de la feria. Con un impresionante tráiler e imágenes del gameplay, el estudio francés confirmó que el nuevo videojuego de la saga Rainbow Six se llamará Extracción y arribará al mercado el 16 de septiembre del 2021. Además, mostró al temible Antón Castillo, el aterrador villano de Far Cry 6. Por otra parte, Ubisoft confirmó que en el transcurso de este año llegará El Asedio de París, contenido descargable para Assassin's Creed Valhalla. De la misma manera, se presentó Avatar: Frontiers of Pandora, aunque además del tráiler se sabe muy poco al respecto, solo que arribará en el 2022.

La exposición de Devolver Digital también llegó con novedades de la mano de Trek to Yomi, Death's Door, Inscryption y Demon Throttle. Trek to Yomi es la gran promesa de combate del estudio con sede en Texas, que debutará probablemente en el 2022. En tanto que Death's Door será lanzado el próximo 20 de julio. Para terminar el primer día de la E3 se destacaron los anuncios de Godfall y Tiny Tina's Wonderlands, que ya había sido presentado unos días atrás en la Summer Game Fest.

Lo más destacado del día 2 de E3

El segundo día vino con novedades de Xbox y Bethesda Games, dos de los jugadores más importantes de la industria. La confirmación de la llegada de Forza Horizon 5 para el 9 de noviembre fue una de las noticias más destacadas de la feria. Del mismo modo 343 Industries y Xbox Game Studios presentaron el modo multijugador de Halo Infinite, gameplay y el modo campaña. El nuevo videojuego cooperativo de disparos contra zombis Back 4 Blood llegó con nuevo tráiler y revelaron que estará disponible en Xbox Game Pass desde su lanzamiento, el próximo 12 de octubre. Microsoft también anunció el esperado The Outer Worlds 2, aunque no confirmó cuándo será lanzado.

La compañía de Redmond mostró un nuevo tráiler con gameplay para Age of Empires 4, que llegará a PC y Game Pass el próximo 28 de octubre. Además, se anunció la colaboración de Sea of Thieves con Piratas del Caribe, contenido gratuito que llegará el 22 de junio y será clave en la tercera temporada. Solo un rato después, Square Enix presentó novedades de Marvel's Guardians of the Galaxy, que mostró un extenso gameplay de un título que será una aventura de acción que se centrará en la narrativa para un solo jugador. Debutará el 26 de octubre para PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 y Xbox One.

Lo más destacado del día 3 de E3

Sin anuncios de nuevos videojuegos, Take-Two Interactive ofreció un panel de debate con la diversidad corporativa como tema central. Por su parte, Limited Run Games presentó nuevas versiones de algunos de los títulos más clásicos del gaming: Zombies Ate My Neighbors, Double Dragon y Castlevania Rondo of Blood. Al final llegó el turno de Capcom, que anunció nuevo contenido adicional para Resident Evil Village, aunque no se dieron más detalles al respecto. Así como también revelaron que en algún momento de julio el multijugador de Resident Evil Re: Village celebrará sus primeros 25 años.

Lo más destacado del día 4 de E3

El último día de la principal feria de videojuegos tuvo la participación de Nintendo y Bandai Namco, aunque esta última solo mostró imágenes ya vistas de The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Nintendo anunció la llegada de Metroid Dread para el 8 de octubre, en lo que será la primera aventura 2D de Samus en 20 años. Con tráiler incluido, se confirmó que recién en el 2022 estará disponible The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, uno de los títulos más esperados por los fanáticos de Nintendo. Dragon Ball Z Kakarot arribará a Nintendo Switch el próximo 24 de septiembre con un título de acción en mundo abierto, con enemigos clásicos.