Prime Gaming regala juegos para siempre: los videojuegos gratis que podés descargar

El servicio de streaming tiene para vos un interesante beneficio. Cuáles son los videojuegos que se van a poder descargar gratis en la plataforma de Prime Gaming.

El mundo de los videojuegos es un mercado muy competitivo y que en los últimos años ha generado un gran interés de muchas personas en el planeta. Teniendo presente esta situación, Amazon Prime quiere hacerte un especial regalo. Cuáles son los títulos que podrás descargar en la plataforma Prime Gaming.

Para poder recibir el beneficio que tiene Amazon Prime para vos deberás tener una cuenta con el popular servicio de streaming. Vale la pena añadir que esta compañía cuenta con la plataforma Prime Gaming, la cual ofrece diferentes títulos durante todos los meses y en julio tiene juegos bastante emocionantes, entre los que se destacan: Prey, Shovel Knight Showdown, Star Wars Forced Unleashed, Baldur Gate II, entre otros.

Lo más favorable de esta situación es que, una vez los reclames, vas a poder quedártelos para siempre sin importar que retires tu membresía en Prime. Es importante agregar que podés obtener un mes totalmente gratuito de este servicio de streaming con la intención de que conseguir estos videojuegos.

El paso a paso para tener videojuegos gratis con Amazon Prime

El primer paso será crear una cuenta en Amazon Prime donde la plataforma te va a solicitar tus datos, correo electrónico y una contraseña para luego entrar en un proceso de verificación de la información.

Posteriormente te va a pedir un medio de pago para que puedas disfrutar de su servicio. De todos modos, tené en cuenta que tendrás un mes totalmente sin cargo.

Para obtener tus juegos gratis tendrás que acceder al website Prime Gaming y luego elegir los que más te interesen, que serán añadidos en tu biblioteca.

Si deseás cancelar tu cuenta, podés hacerlo en cualquier momento.

En esta plataforma vas a poder descargar títulos totalmente gratis.

Los juegos gratis de Prime Video que tiene para vos durante el mes de julio

Son títulos muy interesantes y que han cautivado la atención de muchos jugadores en diferentes lugares del planeta. Uno de ellos es Prey, una espectacular aventura espacial. Shovel Knight Showdown y Steamworld Dig 2, por su lado, son dos alternativas ideales ya que han recibido reconocimientos como dos de los mejores juegos en las plataformas indie en los últimos años.

En caso de preferir videojuegos de rol, Prime tiene para vos estos grandes clásicos: Baldur's Gate II: Enhaced Edition y Neverwinter Knights II: Enhanced Edition. Durante el último festejo del Prime Day, la plataforma dejó a disposición de sus usuarios Star Wars: The Force Unleashed, una apuesta de acción que hace parte del famoso mundo de George Lucas. Además, Roguebook y Once upon a Jester y Top Hunter: Roddy & Cathy esperan a ser descargados por los jugadores que pretenden aprovechar este gran beneficio.