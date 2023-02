LLA: nuevo hitos de audiencia en el inicio del Apertura 2023

La Liga Latinoamérica de League of Legends registró marcas impresionantes en su fecha debut, con las que se convirtió en el segundo mejor arranque de la historia.

La Liga Latinoamérica de League of Legends comenzó una nueva temporada con excelentes números.

La Liga Latinoamérica de League of Legends comenzó una nueva temporada llena de novedades y en el inicio marcó impresionantes hitos de audiencia. El arranque del Apertura 2023 del competitivo más importante de la región se convirtió en el segundo mejor de la historia, gracias a los seguidores de la LLA.

El pasado 24 de enero comenzó el Apertura 2023 de la Liga Latinoamérica con grandes cambios, como el nuevo formato de juego en la competencia que otorga una plaza para el Mid-Season Invitational (MSI), que este año se realizará en la ciudad de Londres entre el 2 y el 21 de mayo. Los números que se registraron en el inicio de la nueva temporada fueron asombrosos y, en el quinto año de competencia, se transformó en el segundo mejor arranque de la historia.

El pico de espectadores de la jornada inaugural de la LLA alcanzó los 53 mil usuarios (sumando la transmisión de Riot con la de los co-streams), un incremento del 53,3% respecto al comienzo del Apertura 2022. El partido con el mayor pico de audiencia fue el que disputaron Isurus Gaming y Estral Esports.

En cuanto a las horas visualizadas, el incremento fue de casi el 32%, con 270 mil horas (INFINITY vs Aze fue el encuentro con más horas visualizadas). Finalmente, desde Riot Games revelaron que la audiencia promedio por minuto fue de 33 mil espectadores, más de un 66% de aumento respecto al comienzo del año pasado.

Nuevo formato en la LLA

La fase regular dejará de ser enfrentamientos ida y vuelta al mejor de uno para pasar a que los equipos choquen contra sus rivales una sola vez, pero al mejor de tres partidas. Los mejores seis conjuntos de esta fase avanzarán a los playoff, instancia que volverá a ser con formato de doble eliminación, cambio ya implementado durante el 2022. Todas las rondas eliminatorias se disputarán al mejor de cinco partidas.

Días, horarios y dónde ver la LLA

Para que nadie se pierda partidos de ninguna competencia de League of Legends, Riot Games definió que cada liga tendrá sus propios días de transmisión en específico, sin que se juegue otra al mismo tiempo. A partir del 24 de enero, la LLA se disputará martes y miércoles desde las 19 de Argentina. Al ser encuentros al mejor de tres partidas, cada fecha se jugarán solamente dos encuentros.

La primera fecha del Apertura de la LLA 2023 será una reedición de la final del 2022 entre el campeón y el subcampeón: Estral Esports contra Isurus. El segundo partido de la jornada enfrentará a INFINITY y Team Aze, dos históricos animadores de la competencia. La primera fecha terminará el miércoles 25 de enero con los choques entre Movistar R7 y All Knights por un lado, y Six Karma contra The Kings, por el otro.

Tal como sucedió con las anteriores ediciones, la Liga Latinoamérica podrán verse de forma gratuita en toda Latinoamérica. La transmisión oficial se realizará en la página web de LLA y los canales oficiales del certamen en Twitch y YouTube. Por otra parte, también podrá seguirse de forma presencial en la Arena Artz Pedregal de México.