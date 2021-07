Liga Master Flow: River ganó el Superclásico, estiró la paternidad y hundió a Boca

A falta de tres fechas para el final de la fase regular, River le ganó a Boca, se acomodó entre los ocho mejores y hundió a su clásico rival que se aleja de los puestos de clasificación. Globant acumula una racha de 11 victorias y se aseguró el primer lugar de la fase regular.

Pasó una nueva semana cargada de enfrentamientos en la Liga Master Flow de League of Legends, entre los que se destacó el cuarto Superclásico del año con una nueva victoria de River Plate Gaming, que estiró la paternidad y hundió a Boca, que se aleja de los puestos de clasificación a playoff. Con cuatro victorias, Globant Emerald Team mantuvo su racha positiva y se aseguró el primer puesto de la general a falta de tres fechas para el final de la fase regular.

En una extensa y complicada partida de unos 40 minutos, River Plate volvió a triunfar sobre Boca Juniors en lo que fue el cuarto Superclásico en el juego de Riot Games. Con un récord de 3-1, el conjunto Millonario extendió su paternidad sobre su clásico rival y lo hundió en la tabla al tiempo que se afianzó entre los puestos de clasificación para la siguiente fase. Con solo seis victorias y 13 derrotas a falta de tres fechas, Boca parece que volverá a tener que ver por streaming la etapa definitoria de la Liga Master Flow, tal como ocurrió en el Apertura.

Por su parte, Globant Emerald Team ganó sus cuatro enfrentamientos de la semana y acumula una racha de once victorias consecutivas. Con 17 triunfos y solo dos derrotas, GET se aseguró el primer puesto de la tabla general en la fase regular de la principal liga de League of Legends del país. El líder está escoltado por cuatro equipos que acumulan el mismo récord de 12 victorias y 7 derrotas: Undead BK, Savage Esports, Ualá New Pampas y Maycam Evolve. A menos que ocurra una catástrofe, los cuatro conjuntos formarán parte de los playoff para definir al nuevo campeón.

Entre los últimos tres equipos que hoy se están clasificando a la etapa definitoria están los dos finalistas del Apertura, CASLA Esports (11-8) y River Plate Gaming (9-10), mientras que Naguará (8-11) cierra el listado de escuadras que llegarían a playoff. Si no quieren correr peligro de quedarse afuera deberán encarar la semana final con mucha concentración, ya que abajo suyo hay tres equipos esperando que tropiecen para arrebatarles su lugar.

En tanto, sin posibilidad alguna de clasificar a la próxima ronda, WAP Esports consiguió su segunda victoria al derrotar a eBRO Gaming. La semana que viene se disputarán las últimas tres fechas de la fase regular, en la que Boca, Stone Movistar y eBRO intentarán dar el batacazo y colarse entre los clasificados, algo muy difícil pero no imposible.