Este miércoles 10 desde las 18 hs comenzará la tercera semana de competencia de Liga Master Flow. Sin dudas, el plato fuerte de los próximos tres días será el primer superclásico de la historia de los eSports entre Boca Juniors y River Plate. Además, Undead Gaming buscará seguir su racha invicta de seis partidos para mantener la punta del certamen.

Cuando se confirmó que tanto River como Boca serían parte de esta nueva temporada de Liga Master Flow, tal como sucede en el fútbol los fanáticos de cada equipo buscaron en el fixture cuándo se daría el esperado cruce. Pues bien, este viernes desde las 21 horas se llevará a cabo el primer enfrentamiento entre los dos clubes más populares del país por la novena jornada de la Fase Regular del principal certamen local de League of Legends.

River Plate fue el primer equipo grande del fútbol argentino en ingresar a la Liga Master Flow en el 2020, año que le sirvió como un gran aprendizaje. La experiencia ganada puede jugar a favor en un enfrentamiento que siempre se define como un "partido aparte". Por su lado, Boca apuntó a armar un equipo altamente competitivo con jugadores probados en distintas ligas de la región. Las redes de ambos equipos ya están al rojo vivo palpitando lo que será un encuentro histórico para los eSports tanto en Argentina como de todo el mundo.

El conjunto Millonario llega a esta semana de competencia compartiendo el segundo puesto con los representativos de Globant y San Lorenzo, con cuatro victorias y dos derrotas, mientras que Boca se divide el tercer puesto con Savage, New Indians, Stone Movistar y New Pampas, con tres triunfos y la misma cantidad de juegos perdidos.

La partida inicial de la jornada 7 será entre New Pampas y Naguará, que buscará llevarse su primer punto en el actual certamen. El único invicto y puntero, Undead Gaming deberá enfrentarse a New Indians el miércoles, a Stone Movistar el jueves y cerrará la semana el viernes a las 23 hs contra New Pampas, el equipo del Mago Coria.

La Liga Master Flow se juega miércoles, jueves y viernes desde las 18 y podés verla tanto en el Canal 601 de Flow como en los canales oficiales de LVP de YouTube y Twitch. Es cierto que el superclásico será un enfrentamiento histórico pero la Liga recién arranca y queda mucho por delante para saber si Undead podrá repetir el título o deberá entregarlo para que otro equipo celebre por primera vez.