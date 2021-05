Epson, la empresa líder en el mercado de productos tecnológicos, se lanza al mundo gamer de la mano de sus proyectores de la línea Home Cinema para el mundo de los esports y gaming, que creció exponencialmente durante la pandemia de coronavirus.

La compañía especializada en este segmento y en el de las impresoras comenzó a recomendar sus proyectores que cuentan con la tecnología 3LCD, por lo que ofrecen un brillo inigualable en blanco y en color, lo que sumado a su potencia y resolución Full HD 1080p, permiten generar imágenes vívidas y realistas para una experiencia inmersiva de gran tamaño.

En un terreno donde los monitores son cada vez más grandes y costosos, la opción de un proyector se abre como una alternativa viable para los gamers que busquen una experiencia de lo más inmersiva. Los proyectores son totalmente portables, para jugar en cualquier lugar compartiendo con amigos y familia. Ya sea como pantalla principal o secundaria, con solo conectar la alimentación y 1 cable HDMI, ya se puede jugar.

“Las ventajas de este equipo son muchas. Su instalación es muy sencilla. Únicamente hay que apuntar hacia la pared requerida y su encuadre horizontal y vertical permiten proyectar en ángulo, desde los costados, arriba o abajo de manera muy intuitiva. También lo es su conectividad: con solo conectar el HDMI ya se tiene audio y video de alta definición, algo que normalmente se hace con un monitor o un televisor. Por otro lado, su potencia permite una imagen brillante y nítida, incluso con luz en el ambiente”, explicó Sebastián Fernández, Sr Product Manager de la línea de Videoproyectores de Epson.

Los proyectores también se convierten en una forma interesante para poder seguir eventos de esports a gran escala, relatar o comentar partidas en vivo. A diferencia de los juegos de acción o disparos en los que se prefiere una imagen más acotada para mantener toda la escena en campo visual, para los juegos de deportes, juegos de rol y simuladores es muy recomendable dado que se pueden lograr imágenes de más de 100”, lo que genera un efecto envolvente totalmente diferencial para compartir con amigos y familia.

“Probar gaming con Home Cinema me encantó por la calidad del equipo. La nitidez, el brillo y el contraste de colores se destaca mucho en juegos modernos con buena calidad gráfica. Al no tener la imagen pixelada, no se requiere ningún post procesado como antialiasing”, dijo Emiliano Losa, Dueño de Furnarius.

“Para gaming la resolución es más que perfecta. En el nivel competitivo se suele usar no más de 1080p, así que la imagen es muy nítida en todos los juegos. Los colores se diferencian perfectamente uno del otro y la imagen es muy vìvida”, agregó.