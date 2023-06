Descuentos PlayStation en junio: Days of Play, las mejores ofertas

Days of Play es una ocasión especial para aprovechar los descuentos en juegos y membresías de PlayStation Plus. Si sos un apasionado de los videojuegos, no podés dejar pasar esta oportunidad de ampliar tu biblioteca de juegos y disfrutar de nuevas experiencias.

Del 2 al 12 de junio, llega el esperado evento Days of Play, donde tendrás la oportunidad de acceder a ofertas increíbles en juegos para PlayStation y membresías de PS Plus. Si sos amante de los videojuegos, este es el momento perfecto para ampliar tu colección y disfrutar de grandes descuentos en títulos populares. A continuación, en detalle las ofertas disponibles.

Descuentos en juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5

Durante este mes, podrás disfrutar de descuentos en una amplia gama de juegos para PlayStation 4 y PlayStation 5, así como en las membresías de PlayStation Plus. La PlayStation Store se llenará de increíbles descuentos desde el 2 hasta el 12 de junio. Entre los juegos destacados con ofertas imperdibles se encuentran God of War Ragnarök y FIFA 23. ¡Prepárate para disfrutar de emocionantes aventuras y partidos de fútbol!

Descuentos en PlayStation 4

- Ghost of Tsushima Directors Cut: 67% de descuento.

- Ghost of Tsushima Director's Cut Upgrade: 50% de descuento.

- Ghost of Tsushima Legends Trial Upgrade: 50% de descuento.

- God of War Ragnarök: 34% de descuento.

- God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition: 25% de descuento.

- Gran Turismo 7: 50% de descuento.

- Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition: 34% de descuento.

- Horizon Forbidden West: 50% de descuento.

- Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition: 38% de descuento.

- Marvel’s Spider-Man Miles Morales: 60% de descuento.

- MLB The Show 2023: 29% de descuento.

- MLB The Show 2023 Digital Deluxe Edition: 20% de descuento.

- Descuentos en diferentes paquetes de Stubs para MLB The Show 2023.

Descuentos en PlayStation 5

El catálogo de Play Station 5 presenta grandes títulos imperdibles

- Ghost of Tsushima Director's Cut: 58% de descuento.

- Ghost of Tsushima Director's Cut Upgrade: 34% de descuento.

- Ghost of Tsushima Legends Trial Upgrade: 40% de descuento.

- God of War Ragnarök: 29% de descuento.

- God of War Ragnarök Digital Deluxe Edition: 25% de descuento.

- Gran Turismo 7: 43% de descuento.

- Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition: 34% de descuento.

- Horizon Forbidden West: 43% de descuento.

- Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition: 38% de descuento.

- Marvel’s Spider-Man Miles Morales: 60% de descuento.

- Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition: 43% de descuento.

- MLB The Show 2023: 29% de descuento.

- MLB The Show 2023 Digital Deluxe Edition: 20% de descuento.

- Descuentos en diferentes paquetes de Stubs para MLB The Show 2023.

- Ratchet & Clank: Rift Apart: 58% de descuento.

- Ratchet & Clank: Rift Apart Digital Deluxe Edition: 50% de descuento.

- The Last of Us Part 1: 29% de descuento.

- The Last of Us Part 1 Digital Deluxe Edition: 25% de descuento.

Estas son solo algunas de las ofertas destacadas que podrás encontrar durante Days of Play. Asegurate de visitar la PlayStation Store para descubrir muchas más opciones disponibles y no perder la oportunidad de adquirir los juegos que tanto deseas a precios mucho más bajos.