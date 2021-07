Pratto se va de River con dardos para el club y para Gallardo

El "Oso" disparó contra el club por la fortuna de plata que le debe y le tiró un "palito" al entrenador porque lo ponía muy poco. La entrevista con TyC Sports.

Después de que se hiciera oficial la salida de Lucas Pratto de River tras la rescisión del contrato de común acuerdo, el delantero liquidó tanto a la institución como al técnico Marcelo Gallardo en la entrevista con TyC Sports.

"Me decían que era importante y me ponían cuatro minutos... Cuando me fui a Holanda, el club llevaba un año y medio sin pagarme", recordó el delantero de 33 años con relación a su préstamo a Países Bajos a mediados de 2020.

"Nunca me quise ir, no quisieron dar la cara y decírmelo personalmente, yo sé que fue una decisión dirigencial igual. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende", detalló el "Oso", que continuó así con sus "dardos" para la entidad de Núñez que preside Rodolfo D´Onofrio. Igualmente, reveló que "en estos días, los dirigentes hicieron un esfuerzo para que las cosas terminaran bien".

Además, cuando le pidieron que le pusiera un puntaje de 0 a 10 a su relación con el "Muñeco", al que definió como "un gran entrenador", sentenció: "Terminó en un 5, normal. Es una persona que me ayudó mucho en los años que estuve. No volví a hablar con él, pero me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta".

"Lo mejor hubiese sido despedirme de otra manera de la gente", aclaró Pratto con respecto a su intempestiva despedida sin el apoyo del público por la pandemia de coronavirus. Y no descartó pasar a algún otro equipo argentino: "Quiero ir a un lugar en donde pueda competir y pueda tener a un alto rendimiento, en River no iba a ser tenido en cuenta. Quiero seguir compitiendo y ganando cosas, eso es seguro".

"En la última etapa me tocó jugar poco y yo necesitaba minutos. No le servía a River ni a mí seguir en el club, endeudándolo más y yo sin jugar", dijo el atacante, que añadió: "Al club le estaba costando mucho pagarme y yo jugaba cada vez menos, pero en ningún momento me quise ir de River. Todos saben lo que viví y que di todo por el club. Nadie puede reprocharme nada".

Pratto rompió el silencio tras su salida de River

La posibilidad de regresar en el futuro

"Siempre en los lugares en los que tenés recuerdos imborrables querés volver. Pero rescindí el contrato recién ayer, ja", afirmó.

Su gol más importante y la final de la Copa Libertadores en Madrid

"Elijo el gol sacando del medio en la ´Bombonera´ por lo psicológico y porque era de visitante. (Lisandro) Magallán dio el paso adelante y me dio espacio para la diagonal. (Germán) Lux antes del partido me dijo que iba a hacer un gol, por eso fui a dedicárselo. La final en Madrid la volví a ver de pasada, pero no me detengo a verla completa. Sabíamos que era un partido que podía ganar cualquiera de los dos, pero nos sentíamos superiores. Boca, con poco, hacía mucho".

Su paso por Boca

"No hay chances de que vuelva. Salí del club y tengo buenos recuerdos, pero después prácticamente no tuve chances en Primera por algunos personajes dirigenciales de los que no tengo un buen recuerdo", sostuvo.

Las salidas libres de varios futbolistas históricos

"Mi situación es diferente. Muchos clubes han tenido problemas similares: jugadores que no llegan a renovar. Pero estamos en una situación económica complicada y capaz que la mayoría de los jugadores entiende que hay que ir a jugar afuera. Es difícil dar una respuesta".

El mensaje para los simpatizantes del "Millonario"

"La realidad es que tengo palabras de agradecimiento con la gente. Por eso nos sentamos con los dirigentes: había que resolver las cosas de la mejor manera. A los hinchas de River les agradezco por el cariño, saben lo que siento y lo feliz que me han hecho".

La recuperación de su lesión

"Estoy contento porque viene muy bien, estoy avanzando. Muy contento porque estamos laburando de lunes a sábado. En agosto sería la planificación para volver a correr y después dependerá de cómo este física y futbolísticamente para volver al ruedo".

Los números de Pratto en River

Entre 2017 y 2020, el futbolista disputó en total 109 partidos oficiales con esta camiseta, con 26 tantos, 19 asistencias y 4 campeonatos conseguidos.

Además de las instituciones ya mencionadas, a lo largo de su extensa carrera pasó por el "Xeneize", Tigre, Unión, Oslo de Noruega, Universidad Católica de Chile, Genoa de Italia y Atlético Mineiro de Brasil.