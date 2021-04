El último miércoles por la noche, River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2021, instancia en la que se medirá nada menos que con Boca. Y sin lugar a dudas, la figura del encuentro fue Federico Girotti, autor del doblete que le permitió al "Millonario" superar la instancia de eliminación. Mientras se desarrollaba el partido, se destapó el increíble castigo que Marcelo Gallardo le impuso hace un tiempo.

Pocos minutos después de que iniciara la segunda parte del duelo en el estadio Ciudad de La Plata, Juan Cortese -periodista que realizó los comentarios del campo de juego en TyC Sports- hizo una fuerte revelación sobre Girotti que involucra a Gallardo: "En 2017 sube a la Primera de River y Gallardo le da la primera chance de tener su pretemporada en el club. Después de esa pretemporada, bajó a Reserva y en River se empezaron a preguntar por qué había bajado tan abruptamente. No sólo que bajó a Reserva sino que también a la Quinta División".

Luego, el periodista que cubre a River hace varios años, resaltó el motivo por el cual "El Muñeco" castigó al joven delantero: "Más tarde, Girotti declaró públicamente que, en ese momento, sintió después de la pretemporada que ya se sentía jugador de Primera, que ya sentía que había llegado. Gallardo se lo hizo notar. Ni bien terminó esa pretemporada, lo bajó a Quinta División y tuvo que volver a empezar. En algún momento, el propio jugador declaró que fueron momentos complicados para él y que en su momento no estaba preparado para subir a Primera".

Pese al reproche ejemplar de Gallardo, el juvenil logró destacarse nuevamente en las Inferiores. "En Quinta División fue goleador otra vez, en la Reserva fue goleador otra vez y hoy tiene este presente", aseguró Cortese. Y recién el 27 de enero de 2019 tuvo su debut en el club, cuando River perdió 3-1 con Patronato en el Monumental.

En enero de 2020, Girotti recibió una oferta por parte del Torino (Serie A, de Italia), pero la rechazó. Fue goleador de la Reserva y luego volvió a ser tenido en cuenta por Gallardo, que incluso decidió darle confianza en el Superclásico de enero de 2021, que terminó 2-2 en la Bombonera: anotó un gol de cabeza y lo festejó en "modo oso", emulando a Lucas Pratto.

De hecho, tras el encuentro frente al conjunto tucumano, el joven de 21 años reconoció que el entrenador le hizo notar que debía cambiar su mentalidad para poder madurar como futbolista profesional: "Este momento es gracias a la paciencia, al cambio de mentalidad. Me tomó por sorpresa la primera pretemporada; uno siempre tiene que estar preparado, pero yo era mucho más chico. El sacudón ese, el tener que bajar, me hizo un cambio de cabeza. Y hoy poder ayudar al equipo es una inmensa satisfacción".

"Cuando estaba en Inferiores solo me conformaba con el gol. Decía ‘listo, ya cumplí’. Me fui dando cuenta con el tiempo, con las palabras del técnico, que no es solo el gol. Es estar, apoyar a los compañeros defendiendo la pelota hasta lo último, queriendo siempre ganar", añadió Girotti.

Qué dijo Gallardo sobre Girotti tras los dos goles que hizo en el triunfo de River vs. Atlético Tucumán

Luego de la victoria por 2-1 de River ante Atlético Tucumán, Marcelo Gallardo opinó sobre la evolución de Federico Girotti: "Le falta crecer, son sus primeros pasos. Le falta muchísimo. Lo importante es que vaya entendiendo que este es un deporte en el cual nosotros jugamos en equipo y que sus características son un poquito diferentes a las que estamos habituados en los delanteros nuestros y él tiene que esperar como lo hizo hoy las oportunidades que caigan en el área y ser oportuno. Eso lo entendió y todavía tiene cosas para seguir incorporando y lo importante es que se sienta cada vez más cómodo y nosotros lo podamos seguir acompañando en ese crecimiento".