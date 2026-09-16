Los expertos aseguran que el higo se va a convertir en el ingrediente estrella de primavera.

La primavera está a la vuelta de la esquina y, para los amantes de los perfumes, eso significa un momento clave: cambiar el armario olfativo. En esta temporada, el higo se destaca como la nota perfecta para acompañar la transición entre el frío invierno y el verano cálido, aportando un equilibrio único entre frescura y profundidad.

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¿Por qué el higo es la nota de perfume tendencia en primavera?

El higo, junto con otros elementos de la higuera, ofrece un perfil aromático que combina lo verde y lo cremoso. Carlos Huber, fundador de Arquiste, explicó que “el higo tiene esa dualidad entre lo verde y lo cremoso, aporta volumen sin saturar y no es simplemente fresco: tiene capas”. Según Huber, esta nota es ideal porque “en primavera buscamos perfumes que respiren y que mantengan su estructura, pero que no pesen”.

Además, el aroma del higo es complejo y versátil, con matices frescos, cremosos, afrutados y golosos, pero sin llegar a ser empalagoso. Existen más de 750 variedades de higos, cada una con características propias que dependen de su maduración, lo que enriquece las posibilidades olfativas para esta estación.

Pero no solo el fruto es protagonista en la perfumería: las hojas de la higuera aportan un aroma verde con un toque amargo, la savia suma una cremosidad fresca y sensual, y la madera ofrece una textura terrosa y casi láctea. Así, toda la planta se aprovecha para crear fragancias con personalidad y carácter.

En la actualidad, el perfume ya no se elige solo por sus ingredientes, sino por el estado de ánimo que transmite. Carlos Huber señaló que “en primavera veo una preferencia por composiciones que evocan lugares abiertos, jardines, costa, arquitectura al aire libre. Hay una necesidad de amplitud”. El higo funciona como un puente perfecto entre la introspección del invierno y la energía del verano.

¿Cuáles son los mejores perfumes con nota de higo para la temporada?

Varias marcas presentan sus mejores fragancias con higo para esta temporada. Por ejemplo, Arquiste lanzó su Eau de parfum A Grove by the Sea, inspirada en la isla de Lopud, que combina la cremosidad del higo y las hojas de higuera con tomillo, romero, pino y flor de sal, evocando un paseo por la costa mediterránea.

Carner Barcelona ofrece Fig Man, un perfume verde y afrutado que mezcla bergamota italiana, violeta, haba tonka, higo y hojas de higuera, inspirado en una obra de Salvador Dalí. Mancera Paris, en cambio, propone Fig Me Up, una fragancia que contrasta la frescura mediterránea con notas de oud australiano, sándalo, tabaco cubano y haba tonka, generando una estela dulce y duradera.

¿Qué otras marcas de lujo incluyen higo en su composición?

Tom Ford presenta Figue Érotique, un gourmand floral que refleja la maduración del higo Kadota, desde su frescura verde inicial hasta su opulencia floral y salina, mientras que Acqua Di Parma apuesta por Fico di Amalfi La Riserva, un perfume intenso que combina cítricos con pulpa de higo y haba tonka tras un proceso de maceración de dos meses.

El Fascent de I Fig You tiene un corazón de hojas de higuera y semillas de zanahoria.

Otras propuestas destacadas son Fig Porn de Born to Stand Out, con su mezcla jugosa y floral, y I Fig You de Fascent, que juega con contrastes entre té verde, cítricos y notas amaderadas. También Atelier Materi ofrece una fragancia compleja con bergamota, albahaca, pimienta de Jamaica, espinaca, yerba mate y cedros variados.

Para los amantes de la elegancia, Giorgio Armani propone un perfume aromático y afrutado con bergamota, mandarina, pimienta rosa, higo verde, iris marroquí, ámbar y notas amaderadas. Armani también dedica una fragancia a Tiberio, con una salida cítrica y especiada que evoluciona hacia un corazón floral y afrutado con higo, jazmín y té, y un fondo salino y amaderado.