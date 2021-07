Flor Torrente tuvo un terrible accidente y se salvó de milagro: "Fue un gran susto"

La actriz sufrió un accidente vial en Panamericana., cuando se dirigía a su trabajo. El vehículo quedó con destrucción total.

La reconocida actriz y modelo, Florencia Torrente, mejor conocida como Flor Torrente, sufrió un accidente vial el miércoles por la mañana en Panamericana mientras se dirigía a su trabajo. Se reventó un neumático y esto produjo que el auto termine chocando contra el guardarraíl y posteriormente con otros coches. Este accidente además, provocó que el vehículo de Torrente quede destruido producto del golpe de un camión más los diferentes choques recibidos en ese momento.

Por suerte, para la hija de Araceli González, esto no logró ser más que un duro accidente, debido a que de inmediato fue trasladada al Hospital Austral en donde permaneció 9 horas en observación. Durante el programa de hoy en Los ángeles de la mañana, la panelista Maite Peñoñori se refirió a este tema, detallando lo que Torrente le comunicó por mensaje: "Sí, tuve un accidente en Panamericana, no hubo heridos, fue un gran susto, estoy bien pero en shock por la intensidad del accidente." y agregó palabras de agradecimiento para una persona llamada Miguel quien desde el momento del choque la ayudó: "Quiero agradecer a Miguel, que sin estar involucrado me ayudó y me acompañó hasta que llegue mi novio".

Por otro lado, también agradeció a los médicos del Hospital Austral que la atendieron y se mostró tranquila de que nadie más había recibido daño alguno por este accidente. La actriz de 32 años decidió no enviar fotos del auto destruido a la panelista del programa por considerarlo morboso.

Las malas para Flor Torrente entre 2020 y 2021

No fue la primera mala noticia en el año para ella, ya que en el mes de febrero había pasado un muy mal momento por la muerte de su perro Kung Fu a causa de un cáncer severamente avanzado. El 2021 no llegó de la mejor manera para Torrente, que en 2020 también había sido víctima de una cámara oculta en la que no la había pasado nada bien.

La joven y su compañero estaban participando del Cantando 2020 y debían interpretar el tema “Someone like you” de Adele, pero la pista saltaba y tenían problemas con el micrófono. Al principio la hija de Araceli González se reía de la situación. “¿Estoy loca yo?”, le preguntó a su partenaire, ya que todo funcionaba mal. Nada funcionaba mal, le apagaban el micrófono constantemente, lo que hizo que la actriz explotara de la bronca. Luego, cuando le comunicaron que todo era una broma, Torrente lloró desconsoladamente por la impotencia.