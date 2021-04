"Esto es un ataque": el desopilante blooper que sorprendió a Flor Peña en vivo

Florencia Peña sufrió un divertido percance en vivo

Mientras en Flor de equipo se discutía sobre el intenso cruce que se había dado anoche en MasterChef Celebrity entre Sol Pérez y Dani La Chepi, Florencia Peña interrumpió a sus compañeros para contar un divertido contratiempo que sufrió en su casa. "Me acaban de cagar dos pájaros", relató la conductora generando una carcajada generalizada en todo el equipo, que se encontraba en el estudio de Telefe. Para resguardarse de que otros pájaros hicieran lo propio, y ante las risas de sus compañeros, Peña debió improvisar un "techito" con una manta que tenía a mano.

Florencia Peña estuvo en el centro de la polémica en los últimos días tras contar que habían suspendido una operación urgente a la que debía someterse su madre. Con la tranquilidad de que finalmente su madre se realizó la intervención quirúrgica, Peña lleva varios días conduciendo Flor de equipo desde su casa, por el aislamiento al que se sometió después de dar positivo por COVID-19. "Me acaban de cagar dos pájaros", comentó muy divertida la conductora provocando las risas de todo su equipo.

"Dejé pasar el primer cago, pero el segundo no puedo dejarlo pasar", explicó Flor Peña mientras improvisaba un techo con una manta que tenía cerca. Inmediatamente después, la conductora siguió con su "descargo": "Esto es un ataque, un ataque. No sé qué están comiendo estos pájaros, pero vienen comiendo bien porque tiene una consistencia tremenda". "Es una alimaña que va muy bien de cuerpo", cerró Flor Peña el desopilante momento, con risas también desde el estudio.

La repuesta de Flor Peña a los ataques que recibió por contagiarse coronavirus

Hace unos días, la conductora de Flor de equipo había estallado por los comentarios de odio que recibió tras anunciar que se contagió de coronavirus. En un posteo de Twitter, Flor Peña utilizó toda su ironía para pegarle a quienes la criticaron y la culparon por haber contagiado a sus hijos: "Según lo que leo, mis hijos solo tienen contacto conmigo por eso se contagiaron. No tienen amigos, un padre, no salen, no respiran. Y yo soy CULPABLE por ir a trabajar y por NO mandar a mis hijos a la escuela porque soy analfabeta K. Y me contagie porque soy peroncha con sobre ¿Entendí bien?".

Debido a su firme militancia, la actriz y comediante suele ser muy criticada en las redes por los usuarios y trolls opositores. Entre los últimos motivos por los que recibió muchos comentarios negativos fue por su convencimiento de no enviar a sus hijos al colegio, tal como lo dispuso el gobierno nacional con sus más recientes medidas en busca de frenar la ola de contagios de coronavirus por la que está atravesando el país, y principalmente el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).