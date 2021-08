Flor Peña no pudo conducir su programa: "Tiene un pico de estrés emocional"

La actriz no pudo conducir su ciclo en Telefe porque quedó afectada por el machismo del diputado macrista Fernando Iglesias. "No es gratis que te digan pu... por todos lados", aclaró su compañera Nancy Pazos.

El machismo y la misoginia del diputado macrista Fernando Iglesias le costó muy caro a Florencia Peña, que no pudo conducir su programa Flor de equipo (Telefe) el miércoles 4 de agosto de 2021 a la mañana porque sufre un pico de estrés, según confirmaron sus habituales compañeros en el estudio.

De hecho, su reemplazante transitorio al mando del ciclo, Marcelo Polino, lo abrió de esta manera: "Bienvenidos, no está ´Flor´ con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal como todos los días con su equipo pero no se sentía para nada bien, está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella".

"Tuvo anoche el estreno de la película", acotó Noelia Antontelli con relación a La Panelista, aunque al instante la interrumpió Nancy Pazos: "Claramente esto no es el estreno de la película, chicos... Todo tiene un costo emocional, no es gratis que te digan pu... por todos lados. Es lógico que Florencia esté pasando por un pico de estrés emocional porque todos somos seres humanos y tiene consecuencias".

"Está contenida por los médicos del canal y seguro que nos está viendo desde el camarín", comentó Polino en forma tajante para terminar con este tema incómodo al aire, por lo que todavía no se sabe si la actriz de 46 años regresará esta misma semana o dejará el retorno a la señal abierta directamente para la próxima.

El machismo y la misoginia de Fernando Iglesias contra Florencia Peña

Luego de la operación en los medios de comunicación y en las redes sociales que se montó contra ella porque fue registrada una visita a la Quinta de Olivos para reclamar por la crisis que viven los actores por la pandemia de coronavirus, algunos irresponsables comenzaron a especular con que en realidad ella no había ido allí por ese motivo sino por razones sexuales.

Durante su habitual visita a Todo Noticias (TN), uno de los canales de cable del Grupo Clarín, Iglesias se expresó de manera violenta, machista y misógina: "Me permito decir que estos escándalos sexuales sólo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández. Una cosa es tu vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial".

Además, en su cuenta oficial de Twitter (@FerIglesias) no se quedó atrás y también agredió a Peña junto a su colega Wolff, del mismo partido político.

El machismo y la misoginia de Fernando Iglesias y Waldo Wolff vs. Flor Peña.

Florencia Peña habló con El Destape: la durísima respuesta

En la entrevista con este medio, la artista y conductora sentenció: "Sigo sufriendo. No es casual que nadie hablase de los hombres que fueron a la Quinta de Olivos para tratar de resolver la crisis de la cultura por la pandemia. No soy ni la petera del Presidente ni el gato de Alberto. Pasa que como soy mujer y estoy medianamente buena se agarran de eso para operar. Jamás creí que en 40 años de trabajo tendría que salir por la televisión a desmentir algo así. Dejémosnos de joder: estamos en el 2021, nos deberíamos estar deconstruyendo. En 2010 pasé lo mismo con aquel famoso video".