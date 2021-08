Tailhade pidió que se investiguen posibles cuentas en el exterior de Fernando Iglesias

El diputado del Frente de Todos pidió medidas de prueba en la causa en la que el macrista Iglesias es investigado por enriquecimiento ilícito.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) presentó hoy un escrito ante la Fiscalía Federal 1 para que se investigue si su colega Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) posee cuentas en el exterior sin declarar, en el marco de la causa que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.



Tailhade indicó que tomó “conocimiento de una operación bancaria que constituye una clásica maniobra de fuga de divisas, por la que Iglesias remitió desde su cuenta en el Banco Ciudad en Buenos Aires a una cuenta también propia en un banco español todavía no identificado, la suma de US$ 30.560,75”, según se indicó en un comunicado.



“Esta operación se realizó el 3 de noviembre de 2016, y la entidad que canalizó la operación de fuga es el banco alemán Commerzbank, a quien Tailhade pidió que se libre oficio para que aporte toda la información pertinente”, se informó. Según el denunciante Iglesias giró esta suma a una cuenta suya en España que nunca declaró.



Asimismo, Tailhade pidió investigar también “otro giro al exterior desde su cuenta en el Banco Ciudad a una cuenta desconocida, por US$ 17.921, en junio de 2019”, que atribuyó a Iglesias.

La causa está delegada en la fiscalía que supo encabezar Jorge Di Lello y tiene como juez a Sebastián Casanello. La denuncia original también la hizo el diputado Tailhade luego de analizar las declaraciones juradas presentadas por Iglesias ante la Oficina Anticorrupción y concluir que "se habría enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada".



El diputado del Frente de Todos sostuvo en la denuncia que "de las declaraciones juradas” de Iglesias "surge que durante los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional, se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos".



Especificó que en la DDJJ de 2017 el diputado opositor "consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $ 3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98". Añadió que "en tanto que al cierre de 2019 -última DDJJ presentada- declaró ante la OA activos por $ 12.250.198,90) y una deuda (...) por dos millones doscientos diez mil pesos ($ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $ 10.040.198,90".

Piden la exclusión de Fernando Iglesias

Diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), encabezados por Gabriela Cerruti, presentaron hoy un pedido de exclusión en la Cámara de baja contra el legislador Fernando Iglesias (PRO) por su actitud "violenta contra las mujeres" y sus dichos "misóginos" hacia la actriz Florencia Peña por su visita a la residencia de Olivos.



"Ya presentamos el pedido de expulsión del diputado Fernando Iglesias por la violencia misógina y machista, verbal y psicológica que ejerce sistemáticamente contra las mujeres. No toleramos más su maltrato, ni el de nadie", confirmó esta tarde Cerruti en su cuenta de Twitter. En esa misma línea, la diputada enfatizó: "Vamos a usar las herramientas que nos da la Democracia y la fuerza que nos da estar unidas y empoderadas para decir #BastaIglesias! #NoNosCallamosMás #EsViolenciaPolítica".



Esta mañana, en diálogo con Radio 10, Cerruti había anticipado su decisión de pedir la exclusión del diputado de Juntos por el Cambio (JxC), al señalar que "es momento de decir basta. Las mujeres no queremos más a Fernando Iglesias en la Cámara baja". Aseveró que "el nivel de violencia que genera (Iglesias) está penado por la Constitución nacional y por el Pacto de San José de Costa Rica. No tiene derecho a agredir a nadie". "Tenemos que reunir la mayor cantidad de voluntades posibles por esta lucha. Incluyendo a compañeras del bloque opositor. No podemos permitir más estos discursos machistas, misóginos del siglo pasado como los de Fernando Iglesias", enfatizó Cerruti.



También cuestionó a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que encabeza de la lista de precandidatos a la Cámara baja por CABA, que también integra Iglesias: "Tiene un discurso de igualdad de las mujeres muy del siglo pasado" y "estuvo en contra de todas las medidas feministas" impulsadas durante los últimos años.



El proyecto de resolución presentado esta tarde en Diputados lleva además las firmas de Mónica Macha, Laura Russo, Hilda Aguirre, Mara Brawer, Ayelén Spósito, Patricia Mounier, Claudia Ormaechea, María Rosa Martínez, María Jimena López, Mabel Caparrós, Gisela Marziotta, Gabriela Estévez, Victoria Rosso y Paola Vessvessian.