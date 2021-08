Flor Peña demandará a Fernando Iglesias: "No da que siga pasando esto"

La actriz admitió que analiza la posibilidad de denunciar al diputado macrista tras su agresión machista luego de la aclaración de ella sobre su visita al Presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

El escándalo por el machismo explícito y público de Fernando Iglesias contra Florencia Peña sigue y ahora fue la propia actriz la que adelantó qué analiza hacer con el diputado macrista. "Estoy pensando en demandarlo porque esto fue demasiado lejos, no la voy a dejar pasar. Se pasaron de todo límite y tienen que pedir disculpas", sostuvo el martes 3 de agosto de 2021 en el diálogo con Crónica Anunciada (FM Futurock online).

"¿A quién se le puede ocurrir que voy a ir un martes a las 11 de la mañana a hacerle un pete al Presidente?", preguntó irónicamente la artista de 46 años luego de que el político insinuara que su visita a Alberto Fernández a la Casa Rosada había sido por motivos sexuales en lugar de la causa real: hacerle un pedido por la crisis que viven sus colegas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Fernando Iglesias dijo que entré a las 11 y salí a la 1 am, eso es mentira. Hasta dijo que era un escándalo sexual. Y a eso se sumó Waldo Wolff (otro diputado opositor) diciendo que fui de rodillas... ¿Las mujeres de Juntos por el Cambio no van a decir nada?", bramó "Flor" Peña.

"Estoy agotada de esto, se fueron al choto. Y no me lo hacen a mí, es una violencia a las mujeres constante", se quejó quien interpretó a "Moni" Argento en Casados con hijos (Telefe). "Nadie de Juntos por el Cambio se comunicó conmigo. Esto excedió todo límite. Diputados nacionales recogieron el guante y eso me pareció lo más grave", continuó en la misma línea.

Aunque no hacía falta, volvió a aclarar la razón por la que se dirigió a la Casa de Gobierno a charlar con el jefe de Estado: "Fui a reunirme con Alberto Fernández porque los actores y las actrices estábamos muertos y decidimos poner el cuerpo para ayudar a otros. Yo había perdido a mi papá hacía 20 días, ¿piensan que tenia ganas de salir a reunirme?".

"¿De verdad creen que me van a ofender diciéndome petera? Lo que me enoja es la operación que me hacen diciéndome que soy el gato del Presidente", sentenció enfurecida "Flor" Peña.

El machismo y la misoginia de Fernando Iglesias contra Florencia Peña

Durante su habitual visita a Todo Noticias (TN), uno de los canales de cable del Grupo Clarín, el dirigente se expresó de manera violenta, machista y misógina: "Me permito decir que estos escándalos sexuales sólo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández. Una cosa es tu vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial".

Además, en su cuenta oficial de Twitter (@FerIglesias) no se quedó atrás y también agredió a Peña junto a su colega Wolff, del mismo partido político.