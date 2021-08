Los famosos apoyaron a Flor Peña tras la violenta operación mediática

María O'Donnell, Ángela Lerena y Vilma Ibarra fueron algunas de las personalidades que bancaron a la actriz operada por el macrismo.

En la última semana, el macrismo, los medios hegemónicos y los trolls de las redes sociales comenzaron a lanzar acusaciones verdaderamente insólitas sobre las visitas que recibió Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos. Y en dicha operación dispararon contra Florencia Peña, quien fue a ver al Presidente en el marco de una reunión durante el inicio de la pandemia de coronavirus, cuando los actores se encontraban en plena crisis económica. La conductora lanzó dardos contra la Oposición y destruyó a Fernando Iglesias, que lanzó un comentario aberrante y misógino en la pantalla de TN.

Durante el programa que conduce en Flor de Equipo, la presentadora y reconocida artista dio los motivos por los cuales asistió a una junta con el Presidente y otros responsables, en mayo de 2020: "Fui a esa reunión y me entero que había un problema entre los actores. Intentamos unir partes, a través de algunos colegas y no lo pudimos lograr. El Presidente nos esperaba con una reunión mucho más grande... más grande quiere decir con más información. No lo pudimos hacer, de hecho".

En este contexto de ataques mediáticos, la actriz que está próxima a estrenar La panelista este jueves 5 de agosto recibió el apoyo de sus colegas en las redes sociales, que acusaron a Iglesias de misógino y denunciaron la vil operación del macrismo.