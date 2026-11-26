Hay peinados que pueden generar un efecto visual de lifting y darle vida y luz al rostro. Para conseguir este objetivo, a veces alcanza con modificar los mechones que rodean la cara y recoger una parte del pelo para conseguir un acabado diferente. Eso es lo que propone la combinación de flequillo cortina y semirrecogido, una opción que deja parte del cabello suelto y permite jugar con el volumen.

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Penélope Cruz llevó una versión de este look en los Governors Awards 2026. La actriz española eligió una melena castaña brillante, con raya al medio, flequillo abierto y mechones sueltos junto al rostro. La peluquera española María Baras analizó el peinado para Telva y destacó la forma en que el semirrecogido acompaña el corte.

Foto: Getty.

Cómo es el flequillo cortina de Penélope Cruz

El flequillo cortina se abre hacia ambos lados de la cara, generalmente a partir de una raya central. En lugar de formar una línea recta sobre la frente, se integra con los mechones laterales y enmarca el rostro. Su largo y su forma pueden ajustarse según el tipo de pelo y el resultado que se busque.

Sobre el corte de la actriz, Baras explicó a Telva: “Penélope apuesta por un corte de pelo a la altura del pecho como suele ser habitual pero incorpora un flequillo abierto y ligeramente desfilado junto a capas largas, suaves y prácticamente invisibles que aportan movimiento sin restar densidad”.

Las capas largas acompañan el movimiento de la melena sin quitarle protagonismo al flequillo. Si querés probar una versión similar, una foto de referencia puede ayudar a conversar con tu peluquero o peluquera sobre el largo de los mechones y el mantenimiento que requiere el corte.

El estilista Luciano Cañete también señaló al medio que conviene tener en cuenta las características de cada pelo: “Hay que estudiar las facciones, pero también el nacimiento del cabello, su densidad y textura y la tendencia siempre debe adaptarse a la persona, nunca al contrario”.

Foto: Getty.

Qué es el semirrecogido efecto lifting

El semirrecogido consiste en sujetar parte del pelo hacia atrás y dejar el resto suelto. En el caso de Cruz, el peinado suma volumen en la coronilla y conserva mechones alrededor de la cara, entre ellos el flequillo abierto.

“Este semirrecogido tiene un verdadero efecto lifting en el rostro porque estrecha los lados de la cara”, afirmó Baras. En este contexto, efecto lifting describe una impresión visual que puede dar el peinado; no implica un cambio físico en la piel ni el resultado de un tratamiento estético.

La altura del recogido y la tensión de los laterales pueden modificarse según la comodidad y el estilo de cada persona. No hace falta tirar fuerte del pelo para probar el look: una sujeción firme pero cómoda y algunos mechones sueltos permiten lograr un acabado más relajado.

Cómo hacer el peinado en casa

Para recrear una versión sencilla necesitás un peine o cepillo y una hebilla, broche o elástico:

Separá el flequillo. Marcá una raya al medio y dejá los mechones delanteros sueltos a ambos lados de la cara. Prepará la parte superior. Tomá una sección de pelo de la coronilla y los laterales, sin incluir toda la melena. Llevá el pelo hacia atrás. Sujetá esa sección con una hebilla o un elástico, a una altura que te resulte cómoda. Dejá algo de volumen arriba, sin tensar demasiado. Acomodá el contorno. Abrí el flequillo con los dedos y soltá algún mechón lateral si preferís un acabado menos tirante. Revisá el resultado. La parte inferior queda suelta; podés llevarla con la textura natural de tu pelo.

Si todavía no tenés flequillo, podés probar el semirrecogido dejando dos mechones delanteros sueltos antes de decidir si querés hacerte el corte. La forma no va a ser idéntica, pero sirve para experimentar con el cabello alrededor de la cara sin cortarlo.