El periodista Flavio Azzaro develó la operación de Mauricio Macri en ESPN

El periodista Flavio Azzaro compartió un video a través de su canal de Youtube en el que explica su versión en torno al escándalo político que envuelve a Boca Juniors. Según él, la señal ESPN es "Anti Boca" por una operación del ex presidente Mauricio Macri para perjudicar la gestión de Ameal y Riquelme junto con la gerencia del canal.

"Para entender toda esta historia tenemos que saber que Mauricio Macri todavía sigue jugando", comenzó Azzaro. Según el periodista, el gerente local de Disney-ESPN, Diego Lerner, tiene un vínculo muy cercano con Mauricio Macri y, rapidísimo, el ex presidente de Boca aprovecha esta relación para operar en contra el club "Xeneize" que hoy está siendo manejado por la facción opositora.

"¿Cómo hace Mauricio para seguir jugando? operando, como lo ha hecho toda la vida a través de los medios de comunicación", definió el periodista deportivo y explicó que el ex presidente de Boca "es amigo del presidente de Disney Company en Latinoamérica, Diego Lerner" al tiempo que reforzó que "si no juega activamente y opera en los medios de comunicación, a Boca no vuelve más".

"A Mauricio Macri le duele más haber perdido Boca que la presidencia de la Nación", sentenció y detalló que el chivo expiatorio de la operación será el vicepresidente 2° de Boca, Juan Román Riquelme. "Claramente el objetivo de Macri es Riquelme. El poder del fútbol lo tiene Riquelme y ¿a quién le pegan? A Riquelme", precisó.

La aparición de Daniel Angelici

Flavio Azzaro no quiso dejar afuera de la estructura que está elaborando Mauricio Macri con sus amigos al ex presidente de Boca Daniel Angelici. "Todavía sigue en la rosca del día a día, en querer que a Boca le vaya mal", definió. "Es quien opera contra Ameal pero, más principalmente, contra Riquelme que es quien maneja el fútbol", agregó.

El armado de la operación

Otra de las manos que aparecieron en el descargo de Azzaro es la de Juan Cruz Ávila, quien dejó los contenidos de A24 para llevarlos tanto a La Nación Más como a ESPN. "Él estuvo muy cerca de convertirse en secretario de Políticas Universitarias del Pro", señaló el periodista en referencia a la amistad con Mauricio Macri y el apoyo en su proyecto de recuperar la presidencia de Boca.

"Ávila es socio de Angelici en la sociedad que se arma para desestabilizar sin duda alguna a la dirigencia de Boca", remarcó al tiempo que alertó: "Yo creo que Juan Cruz Ávila es el gran tipo en cuestión dentro de ESPN para la bajada de línea anti Boca".

"El Pro opera en ESPN. Cada vez que haya una bajada de línea en contra de Riquelme o del Consejo del Fútbol es por estas cuatro personas", completó el periodista en referencia al equipo que constituirían Mauricio Macri, Daniel Lerner, Juan Cruz Ávila y Daniel Angelici".