Wanda Nara contestó la carta de La China Suárez y explotó todo: "De las putitas, la vida misma"

Nueva bomba en el mundo de la farándula. Wanda Nara salió al cruce de La China Suárez mediante una historia de Instagram.

De forma casi inmediata, Wanda Nara respondió la carta que "La China" Suárez compartió en la tarde del miércoles en su cuenta de Instagram. A diferencia de la actriz, la esposa de Mauro Icardi prefirió no extenderse en su descargo pero sí colocar un collage de fotos junto al futbolista del Paris Saint-Germain y un mensaje incendiario con una clara destinataria.

"De mi familia me encargo yo. De las putitas, la vida misma. Fotos de los últimos tres meses y que fueron publicadas", manifestó Wanda Nara, aludiendo a las palabras de "La China" Suárez sobre una supuesta crisis en la relación entre la empresaria y el delantero argentino.

La historia compartida por Wanda Nara generó repercusión inmediata en las redes sociales y agregó un nuevo capítulo a esta historia que ya lleva varios días y que en cada momento que pasa agiganta aún más su polémica. ¿Habrá un nuevo descargo de "La China" Suárez tras este agravio lanzado por la hermana de Zaira?

Wanda Nara salió al cruce de La China Suárez mediante una historia de Instagram.

La respuesta de Wanda se da tras una extensa carta que Suárez publicó en su cuenta de Instagram, a través de stories. En los mensajes, "La China" dejó varios tiros por elevación contra la empresaria y representante. "Es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz", apuntó. Y enfatizó: "Pero hoy no quiero callar más, porque se que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga”.

En un claro mensaje contra Wanda Nara, Suárez también batió: “Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio. Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios con los que me describen a mí, son los que una sociedad entera usó (y sigue usando) para referirse a ellas. La reproducción de esa violencia que recibiste en el pasado, hacia otra mujer, para limpiar tu imagen, no te hace más astuta. Solo nos vuelve a poner a todas en el mismo lugar”.

Tras agradecer a quienes apoyaron y referirse a su libertad, "La China" terminó con una durísima frase contra la cultura de la cancelación. “Y a todxs Ixs que “cancelan” gente, están segurxs que están en condiciones de hacerlo?”, finalizó su descargo en redes.