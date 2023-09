Verónica Llinás se cansó y dijo lo que todos piensan de Feinmann: "Tengo ganas de decirle"

Verónica Llinás contó en Socios del Espectáculo el drama que vivió luego de su pelea con el periodista de LN+- El cruce se inició en Twitter y generó gran revuelo.

Verónica Llinás contó el drama que padeció tras el cruce que tuvo con Eduardo Feinmann en Twitter. El episodio ocurrió a finales de agosto, cuando la actriz se quejó en la red social de la situación económica del país y recibió una insólita respuesta del periodista de LN+.

"Fui a comparar verduras y una señora, viejita con bastón, preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Le dijeron 'tanto' y dijo 'no, no puedo. Deme verduritas'. No se puede comprar un kilo de papas", contó Llinás entre lágrimas, en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro. Y siguió: "Salí llorando. Por supuesto le compré las papas y la señora no podía creerlo. Decía '¿qué es esta bolsa? pero no es mía'. La emoción... No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de acá a 30 años atrás".

Feinmann reaccionó con un tweet a las declaraciones de Verónica y escribió: "Es tugo, Llinás", en alusión a que el gobierno actual es apoyado por la artista. Luego, el conductor de radio y televisión compartió un posteo que recordaba un video crítico del 2017 de Llinás hacia el gobierno de Mauricio Macri por los tarifazos. Indignada con la actitud del periodista, le respondió: "Con MIGO o sin MIGO. Con TUGO o sin TUGO, capaz MIGO es tu TUGO o tu TUGO es mi MIGO. No seas boludo".

El cruce virtual generó gran revuelo en las redes, y en su visita a Socios del Espectáculo Rodrigo Lussich le recordó el episodio. Pero el conductor de El Trece nunca se esperó que ese ida y vuelta le generó más de un dolor de cabeza a la artista. “Si hablamos de momentos crispados, las redes, ¿son un lugar donde la crispación sale muy rápido?”, le preguntó Lussich, haciendo referencia explícita al incidente con Feinmann.

“Está pasando algo que es raro, desde que este periodista puso eso, lo de ‘tugo’, como si fuera ‘tu gobierno’. Como si fuera mi gobierno. Yo tengo ganas de decirle que vayan a buscar a ver si hay algún video de esos que se me achacan a mí, sobre que la patria está en peligro, que el dólar”, contestó Llinás, y agregó: “Si hay gente que piensa algo y lo expresa, me parece que está en todo su derecho, y no por eso hay que cancelarla ni agredirla, pero fue lo que no me pasó a mí. Yo no soy militante K, ni soy militante de nada. Lo único que sí milito son las causas con las cuales yo empatizo, como el IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo)". "Y si de pronto sale otra causa, yo la voy a apoyar, voy a ponerle mi cuerpo, mis redes, y no importa el partido que la impulse", remarcó.

Luego, el panel del ciclo de El Trece continuó preguntando sobre el tema y la artista surgida del Parakultural reveló que dejó de subir videos de humor político por las reacciones violentas que recibía. “Yo he hecho videos con el Gobierno de Macri, con La Cheta, porque me pareció divertido hablar igual que Mauricio, pero me pasó de recibir agresiones directamente”, contó Llinás.

"Hay una intolerancia muy grande que yo creo que como país deberíamos rever eso, sobre todo los periodistas. Que revean un poco eso porque están instigando a la gente a odiar, a cancelar, se está jodiendo con un montón de compañeros míos que sí son k", continuó y recordó que la figura de LN+ hace un tiempo difundió un tuit falso que le atribuyeron a ella: "Muchísima violencia. Ya me lo hicieron, un tuit falso, que no sé quién lo inventa. Lo esparcieron Feinmann, Espert y yo recibí una cantidad de insultos. Además hackearon la cuenta de Dos Locas de Remate".

Además, relató los violentos episodios que padeció luego del tuit de Feinmann. “El día que yo estaba por estrenar ‘Antígona en el baño’, tuve que sufrir todo el acoso de toda la gente que gracias a estos periodistas del mal, empiezan a repartir cosas. Y hubo gente que me atacó personalmente". "Yo dejé de hacer videos que tuvieran que ver con la política muchísimo antes de que se fuera Macri, porque me di cuenta lo denso que era, por cosas que no voy a contar, que son mucho peores que esto que estoy contando, y que no las voy a nombrar porque tengo miedo. Es tremendo que los humoristas puedan tener la libertad de incluso equivocarse, y que eso implique que la gente te cancele, te insulte, no puedas caminar por la calle”, concluyó.

Sabrina Carballo confirmó lo que todos piensan de Feinmann

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más mediáticos de Argentina, sin embargo, suele mantener bastante hermetismo con respecto a su vida personal. En el último tiempo, habían salido a la luz detalles desconocidos de un supuesta romance con la actriz Sabrina Carballo, quien recientemente salió a hablar y contó lo que nadie sabía del conductor.

En una reciente entrevista con José María Muscari, Carballo se refirió al supuesto romance que mantuvo con Feinmann en 2015. Esta versión salió a la luz durante una entrega de los Martín Fierro de Radio, en donde en medio de una competencia entre el conductor de LN+ y Andy Kusnetzoff. En ese momento, Flor de la V deslizó la versión del noviazgo.

Por este motivo, Sabrina volvió a tocar el tema de estos rumores y contó la verdad. "A Eduardo lo conozco pero no fuimos pareja. Salimos a comer, lo quiero, pero no", reveló la actriz. Luego, sumó: "En realidad no pienso en eso, fluye, pero lo que sí siempre trato es de no hacerlo público nunca hasta que no me queda otra".

Sin embargo, pese a haber desmentido esta relación, parece que hay fuentes cercanas a ambos que confirmaron este vínculo. Sin ir más lejos, Marcela Tauro hace unos años reveló detalles de los encuentros entre el periodista y la actriz. "Él es muy caballero. Pero no puedo contar cosas porque me va a matar. Pero tiene muchas famosas que no supimos… Cuando salió que estaba con Sabrina, ya habían cortado hace rato. Las mujeres se le enamoran. Lo venían a buscar a la puerta del canal”, aseguró la panelista de Intrusos.