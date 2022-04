Verónica Llinás destrozó a José Luis Espert: "Si soy o no soy K"

La actriz Verónica Llinás cruzó duramente al libertario de Avanza Libertad José Luis Espert por la crisis del INCAA, que puso en jaque a Luis Puenzo.

Tras la lamentable represión de la Policía de la Ciudad a los manifestantes que pidieron la renuncia de Luis Puenzo, el libertario José Luis Espert estalló en contra del INCAA y provocó la feroz reacción de Verónica Llinás, quien lo ubicó a través de un picante hilo de tuits.

“Al INCAA hay que cerrarlo, que sus ñoquis se busquen un trabajo digno y reemplazarlo por una oficinita que solo se dedique a resguardar los derechos de autor. Los impuestos de los laburantes, están para las funciones indelegables del Estado. El cine, no lo es”, tuiteó Espert, desatando la ira de la popular actriz tras acusarla de "kirchnerista". Cabe resaltar que Llinás denunció la crítica situación que pasan los trabajadores del sector ante la amenaza de que caduque el fondo de fomento cinematográfico.

“Me extraña, José Luis Espert, que siendo diputado no tenga un equipo de asesores capaz de informarle que: A) Nunca he sido militante K. Y B) Que la ley de cine es anterior al kirchnerismo: fue sancionada en el año 94 por un gobierno que, según entiendo, su espacio político reivindica”, remarcó Llinás, quien recientemente protagonizó la obra teatral Dos locas de remate, junto a Soledad Silveyra.

Siguiendo su fuerte descargo, Verónica completó: "Que el INCAA no se financia con 'el hambre del pueblo', sino que es un mecanismo de gestión autárquico generado por las ganancias del mismo cine. Esa autarquía, precisamente, es la que está a punto de desaparecer. Que el cobro de derechos de autor ( que usted, según dice, confiaría al Incaa como única tarea) no tiene nada que ver con él puesto que esto lo hacen otras sociedades de gestión en forma independiente"

“Que la industria del cine está compuesta por trabajadores y profesionales especializados cuya pericia y talento son reconocidos mundialmente (y que solo a partir de una desinformación absoluta y de la mala fe podrían ser calificados de ‘ñoquis’). Cuando dirigí y produje mi película ‘La mujer de los perros’ lo hice sin un centavo del INCAA, utilizando un mecanismo de producción completamente independiente, con lo cual la acusación implícita en la expresión ‘te cortaron el chorro’ resulta igualmente improcedente”, agregó, afiladísima.

El tirante cruce con Espert

Tras el largo planteo de la actriz, el libertario arremetió con un tuit con chicana: “Leé bien lo que escribí, Vero. Dije ‘simpatizabas’, no ‘militante’. No me negarás tu simpatía por los K, ¿no? Es como si yo negara que detesto a los chorros y esclavizar al pueblo. Escuchá bien lo que dije y digo”.

Sin darle mayor entidad, Llinás cerró con un firme: “De todos modos me llama la atención que de todo lo que le contesté, la discusión pase para usted por si soy o no soy K. Bah, no”.