Verónica Llinás se hartó y dijo lo que muchos piensan de Eduardo Feinmann: "Boludo"

El periodista criticó a la actriz y ella le respondió con una ironía. Verónica Llinás y Eduardo Feinmann se cruzaron en Twitter. La actriz le dijo lo que muchos piensan.

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más punzantes de los medios nacionales y desde los comienzos de su carrera ha protagonizado diversos momentos con comentarios irónicos y hasta chicaneros hacia otras personas. En este caso, la actriz Verónica Llinás fue receptora de una filosa frase por parte del conductor de LN+ en Twitter, en base a un relato que la artista hizo emocionada por la crisis económica del país. Y ella se lo devolvió con lo que muchos piensan de él.

La actriz de tiras como Educando a Nina y Viudas e Hijos del Rock and Roll había contado en una entrevista con Infobae una situación vivida en una verdulería que la sensibilizo al máximo y Feinmann, lejos de empatizar con el relato Llinás, la chicaneó por su supuesta adherencia partidaria al kirchnerismo. Por su parte, la artista redobló la apuesta y le devolvió una ironía al periodista.

"Fui a comparar verduras y una señora, viejita con bastón, preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Le dijeron 'tanto' y dijo 'no, no puedo. Deme verduritas'. No se puede comprar un kilo de papas", contó Llinás entre lágrimas, en diálogo con la periodista Tatiana Schapiro. Y siguió: "Salí llorando. Por supuesto le compré las papas y la señora no podía creerlo. Decía '¿qué es esta bolsa? pero no es mía'. La emoción... No puede ser que estemos viviendo esto. Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de acá a 30 años atrás".

Feinmann reaccionó con un tweet a las declaraciones de Verónica y escribió: "Es tugo, Llinás", en alusión a que el gobierno actual es el supuesto predilecto de la actriz. Al mismo tiempo, el conductor de radio y televisión compartió un posteo que recordaba un video crítico del 2017 de Llinás hacia el gobierno de Mauricio Macri por los tarifazos. La artista se mostró sin ganas de invertir energía en responderle de manera seria a Feinmann y solo soltó: "Con MIGO o sin MIGO. Con TUGO o sin TUGO, capaz MIGO es tu TUGO o tu TUGO es mi MIGO. No seas boludo".

Verónica Llinás, sobre su inclinación partidaria

En plena pandemia Llinás dio una nota a Clarín y fue consultada por los comentarios de odio en redes sociales por sus videos de humor político. "El personaje daba mucho para meterme con Macri durante su gobierno. Era divertido, pero me etiquetó de kirchnerista acérrima, cosa que no soy en absoluto. Y hubo mucha presión cuando asumió Alberto para que hiciera lo mismo. Hoy estamos en pandemia y es un momento rarísimo. Y cuando hay una presión, me bajo. Además, yo no soy Tato Bores ni soy una humorista política. Nunca lo fui", explicó en aquella ocasión Llinás.