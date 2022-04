Verónica Llinás destrozó a Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: "Fakeman y llorón"

Verónica Llinás destrozó a Eduardo Feinmann y a Jonatan Viale después de que los periodistas difundieran en LN+ una fake news sobre ella, vinculada con su supuesta opinión acerca de la crisis en el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).

Mediante su cuenta oficial de Twitter (@VLlinas), donde tiene más de 150 mil seguidores, la actriz y humorista argentina de 61 años fulminó a los comunicadores macristas. En el habitual pase entre ambos programas en el canal de televisión que pertenece a Mauricio Macri, "Edu" y "Joni" se habían hecho eco y burlado de ella por un tuit desde un perfil que resultó ser apócrifo.

La famosa artista recurrió a su Twitter para liquidar a los periodistas de LN+. Allí publicó de manera absolutamente lapidaria el miércoles 13 de abril de 2022: "No pidieron disculpas ni @JonatanViale ni @edufeiok por burlarse de mí con un tweet falso. Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen", comenzó. Y siguió: "Tal vez, si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido mas visibilidad. Pero no, me parecería más a ellos".

Verónica Llinás destruyó a los trolls macristas

Por la misma vía, la prestigiosa actriz posteó en forma irónica: "Toda mi solidaridad con los troll centers y servicios, que deben estar tiki tiki tiki buscando algún archivo mío en algun acto, en algún spot, alguna nota hablando maravillas (o simplemente bien) del kirchnerismo, o contra el Fondo...".

En la misma línea, avisó que aquellas personas que cobran para pegarle al gobierno de Alberto Fernández buscan "un mísero archivo para que los Feinmann, los Viale y los Espert de la vida" puedan taparle bien la boca y volver a ridiculizarla mediaticamente "planteando una guerra de un millon contra uno". "Lo siento muchachos, no lo van a encontrar. ¿Saben por qué? Porque ese archivo no existe. ¿Podemos ahora hablar de lo importante?", disparó Verónica Llinás.

Verónica Llinás fulminó a Jonatan Viale y a Eduardo Feinmann.

Entonces, añadió otro tuit que decía que "un país sin cultura es un país embrutecido y básico, un rebaño fácilmente manejable a fueza de operaciones y fake news". "La libertad que todos ansiamos depende de ella porque la ignorancia es una forma de esclavitud", profundizó. Y cerró con la consigna de que "fomentar la cultura es fomentar la libertad".

Más tarde, un usuario la agredió y le faltó el respeto, además de decirle que "(Ricardo) Darín, (Guillermo) Francella y (Juan José) Campanella es raro que necesiten un subsidio". No obstante, ella le aclaró que no era así, replicó ese mensaje y redactó: "Eh... Lamento decepcionarte, pero todos ellos han filmado películas que recibieron subsidios del INCAA". Por último, le recordó que "casi todos los países del mundo fomentan su cine. Lo importante es que entiendan que ese dinero no sale del bolsillo de nadie. Tampoco iría al bolsillo de nadie".

La fake news de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale contra Verónica Llinás

En el pase del lunes 11 de abril de 2022, los periodistas macristas se hicieron eco de un supuesto tuit de la actriz desde una cuenta que en realidad era falsa. El mensaje decía: "Después de 4 años de hambruna neoliberal, al fin podemos volver a un cine clasista, combativo, antifachx y contracultural. Gracias, Alberto".

Entonces, Llinás apeló a su cuenta verdadera y lo desmintió completamente. "Esto es un fake", comenzó. Y concluyó: "Yo no hablo ni escribo con la x, sé que ´al fin´ se escribe separado, que los nombres propios con mayúsculas y pongo bien las comas. Además de que jamás podría haber dicho semejante cosa".