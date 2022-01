Una finalista de Showmatch sufrió un terrible accidente: "Un milagro"

En el marco de un viaje con amigos, una famosa bailarina protagonizó un terrible accidente automovilístico del que aprendió una importante reacción.

En las últimas horas, trascendió la noticia de que una ex figura y finalista de Showmatch, había sufrido un tremendo accidente automovilístico. Luego de asegurar que su salud se encontraba en buenas condiciones y que no requería mayor intervención médica, la famosa bailarina decidió contar los detalles detrás de la situación y el gran aprendizaje que se llevó.

Se trata de Flor Jazmín Peña, la finalista de Showmatch en el 2019 junto a Nico Occhiato. La famosa bailarina que tiene gran influencia en las redes sociales, sufrió un trágico accidente automovilístico en la ruta de camino a Pinamar junto a su amigo Agustín Franzoni. Agradecida por haber salido ilesa, la artista aseguró que se habían "salvado de milagro".

"'Me cuidan de todos lados' dije y se ve que no mentía. Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño", comenzó por relatar la ex bailarina de Showmatch en su cuenta de Instagram, junto a una foto en donde podía verse el auto dado vuelta de fondo y ambos ilesos posando frente a la cámara. "Capaz sea cringe postear esto pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños", aseguró Peña y de esta manera dejó en claro que no le importaba lo que pensaran de ella por publicar esa foto.

De esta forma, Flor Jazmín Peña quiso concientizar sobre el uso del cinturón de seguridad al asegurar que "fue lo que le salvó la vida". "¿Podrán tener un fotón en un accidente? Solo porque me pasó con Agus Franzoni, por supuesto", sentenció el posteo la ex bailarina de Showmatch.

Los detalles: Flor Jazmín agradeció haberse salvado

Luego de haber publicado la fotografía que preocupó a sus fanáticos, Flor Jazmín Peña se tomó el tiempo de comunicarse con sus seguidores a través de las historias de Instagram y contar los detalles del accidente, pero, sobre todo, a llevar calma al asegurar que se encontraba en perfecto estado.

"No sé qué se dice en estos casos, pero la verdad, fue un milagro lo que pasó", comenzó por decir la ex bailarina de Showmatch. Luego de esto, Flor Jazmín Peña aseguró que todavía seguía en shock, pero que estaba agradecida por haberse salvado. "No sabemos cómo estamos así de enteros. Fue cuestión de un segundo. Estamos bien", sentenció la artista.

Actualmente, los amigos ya se encuentran en su destino en Pinamar y, aunque todavía les cuesta salir del impacto que les generó el accidente, se muestra totalmente agradecidos por haberse salvado y salir ilesos.