Una figura de Gran Hermano fue a ver a Luis Miguel y terminó estafada

La estrella de la última edición de GH vivió una lamentable situación en el último show de Luismi. El furioso descargo que subió a sus redes sociales.

Nadie se quiere perder los shows de Luis Miguel en Argentina y hay algunas estrellas de la televisión dispuestos a pagar casi cualquier precio por un lugar en el Movistar Arena. De hecho, una figura de la última edición de Gran Hermano gastó una fortuna por un lugar en la primera fila del concierto de anoche, pero al llegar le ocurrió algo inesperada que la hizo estallar de bronca.

Se trata de Marisa Brel, una de las especialistas del Debate de GH, que a través de sus historias de Instagram compartió su frustración con la situación desde uno de los ingresos al estadio. "Acá estoy en Movistar Arena, para que muchas se pongan contentas la entrada que pague en primera fila era trucha… sin palabras”, sostuvo.

“En la misma plataforma compre para Camilo en primera fila, todo perfecto… para Sebastian Yatra, todo bien…para Luis Miguel me dicen ‘es trucha’”, precisó la periodista sobre su experiencia con la reventa de tickets. “Si ustedes supieran lo que pagué esa entrada, termino la historia y me desplomo acá, me pongo a llorar”, manifestó.

Sin embargo, minutos más tarde subió varios videos del show, aunque no explicó cómo hizo para ingresar. Y si bien la ubicación que consiguió estaba "lejos" del Sol de México, eso no le impidió disfrutar del concierto que tuvo como espectadora destacada a Mirtha Legrand y parte de su familia.

Luis Miguel besó a Mirtha Legrand en medio de su show

Mirtha Legrand está con otras actividades alejada de la televisión ante la negativa de El Trece de contratarla. Es por eso que aprovechó su tiempo libre y asistió al recital de Luis Miguel del último martes y se llevó una inesperada sorpresa: el cantante mexicano bajó del escenario y le dio un beso.

En las redes sociales, se viralizó un video que sorprendió a más de uno. Ni bien Luismi advirtió que la "Chiqui" estaba entre el público, bajó del escenario, le dijo unas palabras y procedió a darle un cálido beso. Esta situación generó un fervor en el público, que comenzó a gritar eufórico por la actitud que tuvo el intérprete de La Incondicional.

La diva de los almuerzos se encuentra completamente afuera del mundo de la televisión luego de que no se haya concretado la negociación con Adrián Suar para que trabaje en El Trece, aunque las negociaciones con otros canales no están cerradas. Su última aparición en la pantalla chica se dio en el homenaje que le hicieron en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023 llevada a cabo el 9 de julio.