Una fanática se subió al escenario con Lali Espósito en Villa María y tuvo un inesperado final

La cantante vivió un momento impensado con una fanática que pasó por encima de la seguridad y la sorprendió arriba del escenario.

Lali Espósito vivió un particular momento con una fanática en el Festival de Villa María que desembocó en una inesperada situación. La cantante se convirtió en una de las principales estrellas del tercer día del evento que se celebra en la Provincia de Córdoba, por este motivo miles de fanáticos asistieron a verla. Pero en determinado momento, la situación se desvirtuó.

En medio del show, una fanática llamada Camila decidió "cumplir su sueño" y saltar la valla para abrazar a su ídola. Lo cierto es que, durante el 2022, la intérprete de hits como Disciplina o 2 son 3 se volvió viral en varias ocasiones por subir a diferentes personas al escenario y darles besos en la boca. Por este motivo, la gira pasó a ser llamada popularmente como "Chape Tour".

Por este motivo, la fanática cordobesa aprovechó un momento hacia el final del espectáculo para saltar las vallas se seguridad y correr hacia la cantante para hablarle de su admiración. Una vez que la joven se subió, los técnicos apagaron las luces del escenario, pero se puede ver cómo la joven abraza a la famosa actriz y le roba un rápido beso en los labios.

Posteriormente, Camila habló con el canal El Doce y reveló cómo decidió subirse al escenario. "Es lo que quería hace tiempo. Estaba esperando este momento para comerle la boca. Me agarré a las piñas con el de seguridad, pero no me importa porque me subí al escenario", reveló la joven y aseguró que Lali le contestó a su declaración de amor y le aseguró que "ella la amaba más".

Lali Espósito hizo explotar las redes al hablar del rumor de Gran Hermano

Lali Espósito se volcó a sus redes sociales para confirmar si entrará a la casa de Gran Hermano, un rumor que corre cada vez con más fuerza en los últimos días. Ya desde hace algunas semanas se viene especulando tanto con su ingreso como con el de Abel Pintos.

Gran Hermano es el programa más visto de la televisión argentina y, como tal, la producción del reality planea un final de temporada con bombos y platillos. El mismo se producirá en marzo próximo -estiman que alrededor del 19- y habrá una transmisión especial en pantalla gigante en el Gran Rex. Pero en los últimos días también comenzó a circular la versión de que dos superestrellas internacionales de la música entrarán a la casa antes de que termine el reality.

Las figuras apuntadas fueron nada menos que Abel Pintos y Lali Espósito. Claro que no sería la primera vez que un famoso entra a la casa más famosa del país, en la primera edición fue Diego Maradona, por ejemplo. Lejos de hacerse la desentendida respecto a los trascendidos, fue la propia Lali quien reveló si entrará en Gran Hermano o no.

"La única casa a la que voy a entrar...", publicó la cantante y actriz en su cuenta oficial de Twitter junto con una fotografía. Pero la imagen no fue exactamente de algo relacionado al exitoso reality de Telefe, sino que se trata del Estadio José Amalfitani del club Vélez Sarsfield, donde Lali se presentará el próximo 4 de marzo en un show que ya cuenta con localidades agotadas y por el que se convirtió en la primera artista argentina en lograrlo.