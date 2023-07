Un ex Gran Hermano hizo una terrible acusación contra Luciana Salazar: "Poder"

Uno de los participante más recordados del reality hizo una dura denuncia en contra de Luciana Salazar.

Uno de los participantes más recordados de Gran Hermano Argentina hizo una fuerte denuncia en contra de Luciana Salazar. La acusación se dio semanas después del calvario que atravesaron ambos por la muerte de un amigo en común.

Se trata de Emiliano Boscatto, uno de los "hermanitos" de la edición del reality en la que se consagró Cristian U. El mediático tuvo un breve pasó por el teatro y la televisión, pero desde 2014 vive en Madrid, en donde se convirtió en actor porno.

Emiliano manifestó que está muy preocupado debido a que le cerraron su cuenta de Instagram, la cual es fundamental para mostrar sus trabajos. "Estoy bastante amargado porque hace varios días que me cerraron la cuenta de Instagram y por la cabeza se me pasan muchas cosas. Se me cerró la cuenta sin ninguna razón, ya que me cuido mucho en lo que publico. Tengo la cuenta verificada y con un montón de seguidores que me costó conseguir", explicó.

"Creo que puede venir porque hace poco me metí con alguien importante por algo que sucedió y se me cerró la cuenta"; indicó, en diálogo con Primicias Ya, y agregó: "Hice un comentario y pasaron tres días, y me cerraron la cuenta. Pienso que pudo haber sido una persona quien mandó a que me cierren la cuenta y no entiendo que haya tanta maldad con alguien a quien le cuesta conseguir los seguidores que tengo".

Al ser consultado sobre quién podría estar detrás de todo esto, Boscatto contestó sin vueltas: "Para mí es Luciana Salazar". "Hace poco tiempo murió un amigo en común (Raúl Sotelo) y comenté en ese momento una foto de ella, y pocos días después me cierran el Instagram. Puse que ella se había olvidado de mi amigo, lo puso por bronca, tal vez en ese momento. No fue nada grave lo que dije, pero da la casualidad de que me cerraron la cuenta al poco tiempo", argumentó.

Además, dio precisiones sobre el posible enojo de Luli. "Cuando viajé en noviembre a la Argentina y voy a la casa de mi amigo, que en paz descanse, surge un problema con un vecino de mi amigo que le contaba cosas a Luciana y de ahí creo que nace la bronca de ella hacia mí. Ese vecino le contaba que mi amigo y yo hablábamos mal de ella y no era así. Nunca hablé de Luciana con mi amigo", detalló Emiliano y cerró: "Cuando viajé en enero también Luciana se enojó porque seguía creyendo que hablábamos mal de ella. Y eso sumado a lo último que pasó, ella es una persona con poder y creo que es la responsable del cierre de mi cuenta".

Luciana Salazar apuntó contra Aníbal Lotocki por el delicado cuadro de Silvina Luna

La internación de Silvina Luna conmovió a gran parte de la farándula Argentina. La modelo fue nuevamente entubada en las últimas horas debido a la complicación respiratoria que le provocó una batería.

Decenas de famosos oraron por la actriz y le escribieron dulces mensajes, deseándole fuerzas en este momento tan complicado. Y también apuntaron con Anibal Lotocki, el cirujano que atendió a Luna y le provocó, según la Justicia (condena en primera instancia), lesiones graves. Las consecuencias de las intervenciones estéticas le generaron una falla renal por la que debe ser trasplantada.

Y Luciana Salazar, una de las amigas más cercanas de Luna, también fue durísima con el médico. "Yo sé que la gran mayoría de las chicas que muestran su cuerpo en televisión pasaron por las manos de ese tipo, y tienen una sustancia en el cuerpo que es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar”, afirmó en diálogo con La Once Diez.

"Cualquiera podría haber caído ahí, yo agradezco a Dios todos los días no haber caído ahí”, indicó y añadió: “Ojalá este caso sirva para llevar conciencia sobre la importancia de saber bien con qué profesionales tratamos, y saber que los cambios físicos tienen que ser para uno mismo, nunca para afuera, es una decisión muy personal".

Minutos después, la modelo contó cómo venía viendo a Silvina en este último tiempo. "La vi con tanta fuerza interior, a la vez que el abatimiento físico. Se la veía con mucha fragilidad, bajó muchísimo de peso, se sentía abatida, pero a la vez con un espíritu tan resiliente y fuerte, y con esperanza y comunicando", resaltó.

"Hay muchas chicas que pasaron por ese doctor, si se le puede decir así, y no lo cuentan tal vez por vergüenza. Hay muchas chicas que tienen esa sustancia tóxica en el cuerpo que se les puede despertar en cualquier momento, a cualquier chica le puede pasar lo que le pasó a Silvina, que se le despertó muy temprano", analizó Luciana y subrayó: "Pero esto puede pasar y tenemos que hablarlo. La importancia de tratar con profesionales conscientes, idóneos y responsables”.