La muerte que golpea a Luciana Salazar y una denuncia alarmante: "Lo mataron"

Luciana Salazar se mostró devastada por la inesperada muerte de una persona de su círculo íntimo. El desgarrador posteo en sus redes sociales y la fuerte denuncia que realizó la modelo.

Luciana Salazar realizó un triste posteo en sus redes sociales que conmocionó al mundo del espectáculo. La mediática reveló que murió un amigo suyo por motivos que aún se desconocen y le dedicó un sentido mensaje. "No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos", expresó.

El inesperado fallecimiento de Raúl Sotelo, el mejor amigo de Luciana Salazar, sorprendió a todos y generó que la mediática realice varios posteos en sus redes sociales. El primero fue pasadas las once de la noche del lunes 29 de mayo, donde aseguró que no fue una muerte común.

El posteo de Luciana Salazar en su cuenta de Instagram

"Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer hijos de re mil puta", expresó con notable desesperación en su cuenta de Twitter. Este comentario despertó todo tipo de reacciones y preocupó no solo a los seguidores de Luciana, sino a su entorno y al mundo de la farándula.

Horas más tarde, utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto acompañado de un mensaje desgarrador. "¿Amigo qué pasó? No lo puedo creer. No lo puedo tolerar, estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida", escribió triste.

La causa que abrió la Justicia por la muerte de Raúl Sotelo, amigo de Luciana Salazar

Si bien se desconocen las causas de la muerte de Raúl Sotelo, el caso es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 a cargo del fiscal Santiago Vismara, quien dispuso labrar actuaciones por "averiguación de causales de muerte dudosa" y ordenó remitir el cadáver a la morgue judicial para la correspondiente autopsia. Además, la fiscalía ordenó una consigna policial en el departamento donde vivía el empresario ubicado en el barrio porteño de Palermo hasta que se obtenga alguna novedad de las causales de muerte en la autopsia.

El mal momento de Luciana Salazar con su hija: "Me parte el alma"

Luciana Salazar reapareció en sus redes sociales y reveló el angustiante momento que atraviesa junto a su hija, Matilda Salazar. Desesperada por la situación, la famosa modelo solicitó la ayuda de sus seguidores y aseguró que "le parte el alma ver a su hija así".

Desde que nació su hija, "Lulipop" comparte con sus seguidores el crecimiento de su hija, las ocurrencias e incluso algunas preocupaciones sobre la crianza. Sin embargo, esta vez, Salazar recurrió a los internautas para contarles una situación en particular que le toca atravesar con su hija y que ya no sabe cómo manejarla.

El angustiante posteo de Luciana Salazar en sus redes sociales.

"Que tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte", empezó por decir Salazar, quien recientemente volvió a colocarse en el medio de la polémica por sus dichos sobre Martín Redrado. En este marco, Luciana explicó: "Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo".

La ex participante de Showmatch: La Academia comentó que la situación la tiene muy preocupada porque la afecta muchísimo ver a su hija así. Además, le pidió asesoramiento a sus seguidores para ver si es normal que su hija actúe de este modo. "Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. ¿Es normal en esta edad esos planteos?", consultó a través de sus historias de Instagram.