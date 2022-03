Un conductor del Trece amenaza con irse del canal: "Hay que soltar"

El conductor Marcelo Tinelli sorprendió en sus redes sociales con una filosa reflexión que alimenta distintos rumores. El más fuerte indica fricciones con Adrián Suar y una posible salida de El Trece y el Grupo Clarín.

Hace meses que circula un fuerte rumor que indica que la relación entre Marcelo Tinelli y el Grupo Clarín esta a punto de estallar en pedazos. Y un nuevo mensaje del conductor de ShowMatch refuerza esta idea que viene sonando muy fuerte en los pasillos de El Trece. ¿"El Cabezón" se muda a otro canal?

Los últimos años de ShowMatch, el Cantando y La Academia fueron malos en números de rating y demostraron cierto hartazgo por la repetición de formatos, obligándo a Tinelli a parar la pelota y definir un nuevo rumbo. Tiempo atrás, el periodista Rodrigo Lussich indicó que si bien El Trece quería retener a su estrella, Marcelo estaría conversando con directivos de otros canales en paralelo. De esas reuniones salió el nuevo ciclo de entrevistas que estrenará en a plataforma de streaming Paramount+ y un encuentro con Víctor Santa María (presidente de Grupo Octubre).

Pero bastó un corto y filoso mensaje de Tinelli para sacudir nuevamente el avispero y alimentar los rumores de tensión con el Grupo Clarín. "Siempre hay que estar en los lugares donde uno es valorado, querido y respetado. Hay que soltar lo tóxico. La vida es hermosa y hay que disfrutarla, y más a cierta edad. No fuerces las cosas. Si tenés paciencia, todo se acomoda. SER FELIZ”, escribió el conductor en sus redes sociales.

En LAM (América TV) afirmaron que se trata de un "palito" para El Trece y según consignó Ángel de Brito Marcelo Tinelli se habría sentido poco cuidado durante el 2021 por las autoridades. Y, como si fuese poco, no estaría pudiendo cerrar un trato para poder seguir con su programa en la señal. Por el momento, ni Tinelli ni la señal salieron a dar aclaraciones al respecto.

El Hotel de los Famosos se queda sin famosos: quién se fue de imprevisto y dejó pedaleando a El Trece

El próximo lunes 21 de marzo a las 22.15 horas El Trece estrenará El Hotel de los Famosos, su apuesta más fuerte para volver a cautivar audiencias en la batalla diaria por el rating, y, al parecer, los problemas del reality recién empiezan: con fricciones entre los participantes y un clima de escándalos y cruces, se conoció que una de las figuras convocadas se fue de manera imprevista, a una semana del debut. ¿De quién se trata?

"Leo García no está más. Se fue del hotel y no volvió nunca más", sentenció Marcela Tauro en el panel de Intrusos (América TV), tras un informe detallado sobre las polémicas que tendrá la nueva propuesta televisiva. "Lo que dicen en El hotel de los famosos es 'esto no es una cárcel, el que quiere se va'. Ahora, te perdés el premio de 10 millones de pesos", agregó Lucas Bertero.