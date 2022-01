Tras el acercamiento, Luciana Salazar explotó contra Martín Redrado: "Miedo"

Luciana Salazar no se guardó nada y destrozó a Martín Redrado en Instagram, aunque no lo mencionó directamente.

Luciana Salazar volvió a disparar con todo contra Martín Redrado en sus redes sociales tras el breve acercamiento que tuvieron recientemente. "Sigue con bronca", publicó la ex Showmatch en una serie de historias de Instagram el lunes pasado, mientras el economista está de vacaciones en Punta del Este junto a su novia, Lulú Sanguinetti. Cabe recordar que hace unos días, Salazar y Redrado fueron vistos comiendo en el mismo restaurant de la costa uruguaya, a solo unas mesas de distancia.

Tras muchos idas y vueltas, la relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado parecía empezar a transitar un camino de cordialidad y amabilidad que hace años no alcanzaban. Pero todo quedó en una intención. Es que hace solo unas horas, Luciana acusó al economista de no hacer público un pedido de disculpas para revincularse con su hija Matilda, como habría prometido. En esa publicación, la modelo fue lapidaria con Redrado: "Mentile a los medios, a la Justicia no vas a poder".

La respuesta del economista habría sido que la firma no era suya, y Salazar explotó. "Cuánta más venganza y daño te puede hacer un hombre, al cual le dijiste que no estabas más enamorada y no lo puede aceptar. Locura extrema!! Miedo", comenzó muy enojada la blonda. En la siguiente historia, la mediática fue clara respecto a lo que sentía. "Pensé que separados se iban a terminar los problemas y todo lo contrario, él los acrecentó", disparó con furia la ex La Academia.

Historia de Instagram de Luciana Salazar contra Martín Redrado

En la misma publicación, Salazar entró en detalles al revelar que pensó que las disculpas públicas que Redrado le habría prometido eran "sinceras", y tenían el objetivo de que ella no recurriera a la Justicia y terminar de forma "madura" con el tema. "Pero cuando alguien sigue con bronca...", agregó la modelo. La propia Salazar dejó en claro que la única forma de resolver la cuestión era "recurrir a la Justicia". Para cerrar, Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado, aunque sin mencionarlo: "Lamentable y avergonzante todo el accionar de esta persona".

Las historias de Luciana Salazar contra Martín Redrado

La cena en Punta del Este de Luciana Salazar y Martín Redrado

La cuenta de Instagram sobre espectáculos @chusmeteando1 mostró el fin de semana pasado a Luciana Salazar comiendo con una amiga en uno de los restaurantes más top de Punta del Este. Pero lo más sorprendente fue que la misma cuenta reveló quién más estaba comiendo en el mismo establecimiento gastronómico, a solo unas mesas de distancia: Martín Redrado con su novia, Lulú Sanguinetti.