Sorpresa: Georgina Barbarossa presentó a su "nuevo novio" Luciano Castro

La conductora Georgina Barbarossa compartió una fotografía con el actor Luciano Castro y encendió las redes sociales.

Georgina Barbarossa encendió las redes sociales con una picante storie de Instagram junto a su nuevo "novio". La conductora se mostró abrazada al actor Luciano Castro y despertó las sospechas de sus seguidores.

Durante la mañana del jueves, a la salida de la productora donde graba A la Barbarossa (Telefe) la actriz se cruzó con Luciano Castro y subió una foto a sus stories de Instagram, con un picante epígrafe que no pasó desapercibido ya que lo llamo "su nuevo novio". "Bueno, ahora sí, les presento a mi novio", escribió la conductora junto a la fotografía del encuentro.

“Les presento a mi novio Luciano Castro. Lo de Flor Vigna era una pantalla para ocultar nuestro amor", agregó, en forma de broma. Obviamente, la publicación se disparó en las redes sociales y los internautas aprovecharon las chispeantes declaraciones de Barbarossa para hablar de la inesperada "pareja".

Sorpresa por la preparación del "velorio" de Georgina Barbarossa

Días atrás, la conductora reveló que sintió que se iba a morir e incluso hizo una particular confesión sobre su propio velorio. "Vine el jueves y me sentía mal. Todo empezó con un dolor de cabeza tremendo, y le puse onda, después vine el viernes, y ya ese día sentía que me moría", confesó Barbarossa luego de hacer una divertida entrada a su programa A la Barbarossa (Telefe) con la canción Resistiré. Pese a que le puso humor a su regreso, la exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que llegó a organizar su propio velorio por el miedo que tenía a morir.

En ese sentido, Barbarossa confesó: "En un momento, pensás que te morís y yo decía: ‘¿ahora me voy a morir?’ No estaba en mis planes. La carita de mis chicos me angustiaba, parecía que tenían 5 años; así que gracias a mis nueras, mi sobrina, mi hermano de Córdoba, mi hermana de Sevilla, que querían venir, y yo pensaba: ‘No me puedo morir ahora’".

"Estuve organizando con Ale Benevento (su agente de prensa) el velorio porque mis hijos no iban a querer un velorio multitudinario en el Cervantes; y yo siempre pensé en la muerte porque es algo inevitable, pero siempre dije que prefiero morirme de golpe; le tengo miedo al sufrimiento", sentenció Georgina sobre el mal momento de salud que atravesó y luego confesó que todavía se encuentra en plena recuperación.