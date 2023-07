Sofi Martínez contó la verdad sobre los "celos" de Anto Roccuzzo: "Salí"

La periodista explicó el tenso momento que vivió en el partido homenaje de Riquelme y se refirió al rumor que cobró fuerza en los últimos días.

Sofi Martínez quedó en el ojo de la polémica tras la partido despedida de Riquelme. La periodista vivió un tenso momento con el Coco Basile en los vestuarios de La Bombonera. Y si bien el episodio fue aclarado, lo ocurrido desató un rumor que involucra a Lionel Messi y a su esposa, Antonela Roccuzzo.

Luego del encuentro homenaje al vicepresidente de Boca, comenzó a circular que la Pulga "esquivó" a la cronista. La secuencia que se vio en cámara tiene hasta el momento dos explicaciones. La primera sostiene que el futbolista se enojó con Sofia por una actitud de la joven y la otra indica que el ídolo evitó hablar con ella para no generarle celos a su mujer.

La segunda versión no tardó en volverse tema de conversación y fue la misma Sofi quien, unos días después, se hizo eco de estas versiones y reveló cuál es su relación con la rosarina. En diálogo con Socios del espectáculo, Martínez detalló su vínculo con el deportista: "Sí, sí, la mejor. La verdad que para mí es un sueño, y es espectacular estar cerca de una persona así, de una leyenda, un mito".

Al ser consultada por los supuestos celos de Antonela, lejos de esquivar la pregunta, la periodista de la TV Pública respondió: "No, cero, cero, no sé de dónde sale, sinceramente. Al contrario, una vez salí con Antonela y yo la admiro un montón por cómo lleva la locura que hay alrededor, por la familia que tienen, que me encanta. Y realmente es para destacar cómo muestran su día a día sin excentricidades”.

Fantino se metió en la polémica de Sofi Martínez y Coco Basile: "No estuvo bueno"

Luego del tenso momento que vivió Sofi Martínez en los vestuarios de La Bombonera durante la despedida de Riquelme, algunos periodistas se pronunciaron al respecto. Algunos, como Paulo Vilouta, hicieron repudiables comentarios al respecto. Pero Alejandro Fantino y Marcelo Fiasche salieron a bancar a su colega.

Fantino fue claro al decir que no le parece y que “no estuvo bueno” como la trataron a Sofía, “En el futbol hay que cambiar esos discursos”, sostuvo el exconductor de Animales Sueltos. Luego, argumentó que el fútbol "es para todas y todos”. “Es muy loco pensar que no pueda entrar al vestuario”, subrayó.

Por su parte, Fiasche remarcó: "Puntualmente, me parece que fue una exageración de Basile. La verdad es que hoy en día si vos entrás a un vestuario, seas hombre o mujer, es porque estás autorizado a hacerlo”. Luego, el periodista de El Trece explicó que era un partido especial y destacó la labor de la cronista. “Este contexto tiene que ver con un partido donde claramente la cuestión futbolística era lo menos importante y la cuestión emotiva era lo más importante. Me parece que Sofi estuvo bien”, remarcó.