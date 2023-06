Revelan por qué Lionel Messi se enojó con Sofi Martínez: "Lo consideró una traición"

Filtran la verdad detrás de la polémica entre Lionel Messi y la periodista Sofi Martínez, tras el escándalo en la despedida de Riquelme.

Se dieron a conocer detalles del enojo de Lionel Messi con Sofi Martínez, tras el tenso momento que protagonizaron en la Bombonera, en el marco de la despedida de Juan Román Riquelme. Todo ocurrió cuando la periodista de la TV Pública ingresó al vestuario de los jugadores, mientras las cámaras del canal registraban el momento. Coco Basile reaccionó furioso, mientras Messi se levantó y se fue apenas la vio entrar por la puerta, para evitar ser entrevistado.

Esto último desconcertó a algunos fanáticos del campeón del mundo, ya que meses atrás, Martínez lo había logrado conmover durante una entrevista y, desde entonces, el futbolista parecía sentir un gran aprecio hacia ella. Sin embargo, parece que no le gustó nada el descuido de la periodista. En este contexto, se dieron a conocer detalles desconocidos de su vínculo.

Según reveló Flavio Azzaro en Desayuno Americano (América TV), Messi tendría un problema personal con la periodista por algo que ocurrió detrás de cámaras. "Lo de Sofi Martínez tiene que ver con que Messi estaba enojado con ella", comenzó Azzaro. Y amplió: "Hizo una serie de entrevistas para la TV Pública y, cuando entrevistó a Messi, él le dijo algo en off que ella después contó".

En este sentido, aseguró que "Messi lo consideró una traición". De acuerdo con Azzaro, el problema giró en torno a la camiseta de Boca Juniors: "Él le cuenta algo que tiene que ver con la camiseta de Boca, todo en off. Él le reconoció que sí quería ponerse la camiseta de Boca Juniors, pero no lo quería hacer público".

Qué dijo Sofi Martínez sobre el incómodo momento qué vivió con Coco Basile

Tras esta polémica, Sofi Martínez publicó una historia de Instagram en la que explicó su perspectiva de lo ocurrido. La periodista compartió la noticia del portal Infobae sobre lo sucedido y escribió: "Lo único que quiero aclarar es que, así como Tití Fernández entró al vestuario de Boca, yo tenía que entrar al de la Selección en la previa. Al momento de hacerlo teníamos el OK de producción, organización, Román, seguridad, etc. Coco no sabía, después lo hablamos y quedó todo bien".

En esta línea, aclaró que “más allá de las formas, él tuvo una buena intención”. Por último, se sinceró: "Yo no leo mucho lo que pasa en las redes, creo que se interpretó que entré de manera atrevida y eso no es así. Yo entré después de tener la autorización”.