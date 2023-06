Sofi Martínez filtró qué pasó en el mal momento con Coco Basile: "No podía creer"

Sofi Martínez explicó el trasfondo del mal momento que vivió con Alfio "Coco" Basile en la TV Pública dentro del vestuario, en la despedida de Juan Román Riquelme en Boca.

Sofía Martínez reveló el trasfondo de lo que sucedió antes, durante y después del mal momento que vivió con Alfio "Coco" Basile en la TV Pública. La periodista deportiva ingresó a uno de los vestuarios de La Bombonera en la previa al arranque del partido de despedida de Juan Román Riquelme en Boca. Sin embargo, allí se encontró con el fuerte rechazo del exentrenador del "Xeneize", que le ordenó que se fuera del lugar porque los jugadores que iban a representar a la Selección Argentina todavía se estaban cambiando.

Como el momento en vivo se volvió viral y causó mucho revuelo en las redes sociales, la cronista se vio obligada a aclarar la situación. Tanto en su cuenta oficial de Instagram como en el programa Perros de la Calle en el que trabaja en Radio Urbana Play (104.3), la comunicadora se explayó al respecto y prefirió poner paños fríos.

Sofi Martínez reveló qué pasó con el Coco Basile: "Error de comunicación"

En la emisión de Perros del día siguiente a lo sucedido, el conductor Andy Kusnetzoff comenzó: "El video para mí es antipático, no lo pasemos". En ese momento, la protagonista tomó la palabra y expresó: “Cuando me dan aire entro al vestuario y salta el Coco Basile, y mi primera reacción fue que lo que me decía me lo decía en joda. No podía creer que me lo estaba diciendo en serio".

Al mismo tiempo, la reportera recordó que "estaba todo chequeado para que entrara, pero por ahí él no lo sabía. Fue un error de comunicación”. Acerca del ingreso a un lugar repleto de hombres que estaban cambiándose, con el aval de la organización, Sofía reflexionó que el técnico de 79 años “tiene otra concepción y se entiende”.

Incluso, Martínez repasó que “lo lindo de estos partidos es estar en los vestuarios, en la previa, que en un partido oficial no te lo permiten”. Además, remarcó que el día anterior “en el de Maxi (Rodríguez) se pudo trabajar de la mejor manera, pero en la despedida de Riquelme había dos vestuarios en lugar de uno”. “Yo era la encargada de entrar al de la Selección Argentina y (Miguel Ángel) Tití Fernández al de Boca”, argumentó. También puntualizó: “Me dieron el OK de entrar al de la Selección y por eso pasé. Román ya sabía todo lo que iba a pasar, así que no era una sorpresa”.

Igualmente, "Sofi" aclaró que luego de lo sucedido la relación con Basile fue muy buena porque “más allá de las formas, él tuvo una buena intención”. Por último, la protagonista de ese incómodo momento al aire se sinceró: "Yo no leo mucho lo que pasa en las redes, creo que se interpretó que entré de manera atrevida y eso no es así. Yo entré después de tener la autorización”.

El descargo de Sofi Martínez tras el incómodo momento con El Coco Basile en la TV.

Sofi Martínez explicó en Instagram el mal momento con Basile: "Quedó todo bien"

Por otra parte, mediante su perfil en el que tiene más de un millón de seguidores, la periodista también se descargó con una historia. Allí replicó la noticia del portal Infobae sobre lo ocurrido y escribió: "Lo único que quiero aclarar es que, así como Tití Fernández entró al vestuario de Boca, yo tenía que entrar al de la Selección en la previa. Al momento de hacerlo teníamos el OK de producción, organización, Román, seguridad, etc. Coco no sabía, después lo hablamos y quedó todo bien".