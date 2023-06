Se pudrió todo: Sofi Martínez encaró al Coco Basile tras el desplante y le dijo lo que todos pensaban

Sofi Martínez se plantó contra el Coco Basile tras el desplante en la despedida de Riquelme. Qué dijo la periodista sobre el exDT de la Selección Argentina y Boca Juniors.

Sofi Martínez es una de las periodistas más reconocidas del mundo deportivo. Su notoriedad se hizo aún mayor por la entrevista que le realizó a Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022, razón por la cual fue convocada por la TV Pública para cubrir el vestuario de la Selección Argentina en la despedida de Juan Román Riquelme. Al ingresar al mismo, Alfio "Coco" Basile la invitó a retirarse de mala manera, generando polémica en vivo. Ahora, la protagonista decidió contar su verdad y decir lo que piensa del exDT del "Xeneize" y la "Albiceleste".

“Juro que pensé que me lo decía en joda. Al principio. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar”, manifestó Sofi Martínez, quien agregó en Urbana Play: "También tenía a mi productor que me decía que tenía que entrar. Por eso después me corrí, revisé que no hubiera nada en bolas como me decía y seguí. Quedó todo medio tenso porque se quedaron todos callados. Se pudo interpretar que yo entré atrevida y eso es lo que no me gusta".

Acto seguido, Sofi Martínez reconoció que fue a buscar a Coco Basile para charlar sobre lo sucedido. "Me dijo que no sabía que teníamos el OK de todos lados. También es cierto que en su concepción también tenga otras ideas, que es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Cosa que me pasa que no lo siento", sentenció la periodista.

Sofi Martínez se plantó contra el Coco Basile tras el desplante en la despedida de Riquelme.

Un momento de incomodidad plena se vivió en los minutos previos del encuentro de despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera. La situación se dio mientras la notera de la TV Pública, Sofía Martínez, entró al vestuario de los jugadores para hacer notas y Alfio Basile estalló como loco contra la periodista y le gritó: "Te vas a asustar".

La situación, que ocurrió en plena transmisión, mostró -entre otras cosas- la incomodidad total de Ángel Di María y de Lionel Messi que, desde lejos, veían todo lo que pasaba con una incomodidad absoluta. Alfio Basile, apenas vio a la notera ingresar al vestuario -que ya tenía el permiso lógico por ser mujer- el entrenador saltó del banco en el que estaba sentado y le dijo de todo: "Andate, nena. Se están cambiando. Salí de acá, te vas a asustar".

Rápida de reflejos, Sofía Martínez apuntó y agregó: "No, Coco. No hay nadie cambiándose, pregunté y me dieron autorización". De fondo se escuchaba como Gustavo Kuffner decía: "No, Coco. Tranquilo. Está todo bien". Y de fondo se podía ver la incomodidad plena de todos los jugadores que sabían que Sofía Martínez iba a estar.