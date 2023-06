Diego Leuco explotó tras los rumores de conflicto entre Antonella Rocuzzo y Sofi Martínez: "Mala leche"

El conductor de Luzu TV defendió a su novia e hizo un duro descargo. El periodista acompañó a la cronista a las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

Sofi Martínez se terminó convirtió en una de las protagonistas del partido despedida de Juan Román Riquelme por la incomoda situación que vivió con Alfio "Coco" Basile en uno de los vestuarios de la Bombonera. Y si bien la periodista aclaró la situación, el episodio desató un nuevo rumor: el supuesto enojo de Antonella Roccuzzo con la cronista.

Al otro día, la joven explicó lo sucedido en Perros de la Calle, el programa de conducido por Andy Kusnetzoff, del que también es parte. "Cuando me dan aire entro al vestuario y salta el Coco Basile, y mi primera reacción fue que lo que me decía me lo decía en joda. No podía creer que me lo estaba diciendo en serio", afirmó y completó: "Estaba todo chequeado para que entrara, pero por ahí él no lo sabía. Fue un error de comunicación”.

El video del cruce entre el entrenador y la periodista tuvo una gran repercusión, y al parecer las explicaciones de la movilera no fueron suficientes. Fue así que Diego Leuco, novio de la joven, también se encargó de dar su versión sobre lo ocurrido. “Nunca, jamás, hablo en nombre de Sofi. Esta vez sí porque lo hablé con ella, quiero decir lo que pasó, y además fui partícipe", inició el conductor de Luzu TV su descargo. "Estaba viviéndolo porque fui de acompañante de ella. El sábado se laburó perfectamente en la despedida de Maxi (Rodríguez) y en la de Román estaba todo rutinado, no es que se mandó al vestuario”, remarcó.

“Hay una orden. Primero entraba Tití, estaba armado de antes. Se olvidaron de avisarle al Coco. Después habló con Sofi, se entendió que ella tenía no sólo el permiso sino la orden de entrar. Había marcas y estaba preparado para ser mostrado", continuó. “Trabaja todos los días con eso y nunca tuvo un problema con nadie, es súper respetuosa. El Coco no sabía y se aclaró”, agregó.

No obstante, esa no fue la única polémica que se apoderó de las redes el pasado fin de semana. Pues varias personas comenzaron a decir que la esposa de Líonel Messi le habría prohibido al 10 que se acerque a la notera. La teoría surgió luego de que en las imágenes se vea al capitán de la Selección alejarse de la rubia en el vestuario.

"¿Qué hay de cierto?", le consultaron y Leuco explotó. “Eso ya es maldad y una mala leche de que está todo el mundo diciendo cualquier cosa todo el tiempo. Pero ya, a eso, no hay que darle bola. Lo otro ya lo explicó ella que fue un malentendido”, subrayó.

Sofía Martínez aclaró qué pasó con El Coco Basile

En la emisión de Perros de la Calle del día posterior al partido despedida de Juan Román Riquelme, el conductor Andy Kusnetzoff comenzó: "El video para mí es antipático, no lo pasemos". En ese momento, la protagonista tomó la palabra e indicó: “Cuando me dan aire entro al vestuario y salta el Coco Basile, y mi primera reacción fue que lo que me decía me lo decía en joda. No podía creer que me lo estaba diciendo en serio".

La reportera recordó que "estaba todo chequeado para que entrara, pero por ahí él no lo sabía. Fue un error de comunicación”. Acerca del ingreso a un lugar repleto de hombres que estaban cambiándose, con el aval de la organización, Sofía reflexionó que el técnico de 79 años “tiene otra concepción y se entiende”.

"Lo lindo de estos partidos es estar en los vestuarios, en la previa, que en un partido oficial no te lo permiten”, destacó Martínez. Además, remarcó que el día anterior “en el de Maxi (Rodríguez) se pudo trabajar de la mejor manera, pero en la despedida de Riquelme había dos vestuarios en lugar de uno”. “Yo era la encargada de entrar al de la Selección Argentina y (Miguel Ángel) Tití Fernández al de Boca”, precisó. También puntualizó: “Me dieron el OK de entrar al de la Selección y por eso pasé. Román ya sabía todo lo que iba a pasar, así que no era una sorpresa”.

Igualmente, Sofía aclaró que luego de lo sucedido la relación con Basile fue muy buena porque “más allá de las formas, él tuvo una buena intención”. Por último, la protagonista de ese incómodo momento al aire se sinceró: "Yo no leo mucho lo que pasa en las redes, creo que se interpretó que entré de manera atrevida y eso no es así. Yo entré después de tener la autorización”.

Además, la periodista publicó un descargo en sus historias de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. Allí replicó la noticia sobre lo ocurrido y escribió: "Lo único que quiero aclarar es que, así como Tití Fernández entró al vestuario de Boca, yo tenía que entrar al de la Selección en la previa. Al momento de hacerlo teníamos el OK de producción, organización, Román, seguridad, etc. Coco no sabía, después lo hablamos y quedó todo bien".