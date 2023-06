Incomodidad total: Basile le gritó a Sofía Martínez frente a Di María y Messi

La situación, que ocurrió en plena transmisión, mostró -entre otras cosas- la incomodidad total de Ángel Di María y de Lionel Messi

Un momento de incomodidad plena se vivió en los minutos previos del encuentro de despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera. La situación se dio mientras la notera de la Tv Pública, Sofía Martínez, entró al vestuario de los jugadores para hacer notas y Alfio Basile estalló como loco contra la periodista y le gritó: "Te vas a asustar".

La situación, que ocurrió en plena transmisión, mostró -entre otras cosas- la incomodidad total de Ángel Di María y de Lionel Messi que, desde lejos, veían todo lo que pasaba con una incomodidad absoluta. Alfio Basile, apenas vio a la notera ingresar al vestuario -que ya tenía el permiso lógico por ser mujer- el entrenador saltó del banco en el que estaba sentado y le dijo de todo: "Andate, nena. Se están cambiando. Salí de acá, te vas a asustar".

Rápido de reflejos, Sofía Martínez apuntó y agregó: "No, Coco. No hay nadie cambiándose, pregunté y me dieron autorización". De fondo se escuchaba como Gustavo Kuffner decía: "No, Coco. Tranquilo. Está todo bien". Y de fondo se podía ver la incomodidad plena de todos los jugadores que sabían que Sofía Martínez iba a estar.

Ribair Rodríguez, el excompañero de Riquelme en Boca que hoy es constructor

En la entrevista con Sport 80 en su Uruguay natal, donde juega para Danubio, el deportista declaró: "Yo ya me estoy preparando para el día después del futbolista". Se trata de un mecanismo que se basa en la utilización de elementos prefabricados sin la necesidad de usar mezclas húmedas. "Siempre me gustó el mundo de la construcción, desde chico. Lo de la construcción en seco me encantó. Por eso decidí hacer el curso", explicó.

Para terminar de relanzar su vida en la etapa final de la trayectoria dentro del campo, el entrevistado también mencionó que quiere culminar ahora el secundario, ya que no pudo cuando era adolescente porque no le daban los tiempos para estudiar mientras jugaba al fútbol. "Cuando volví a Uruguay (a Danubio en 2017) me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre y tenía que invertirlo en algo para el día después... Estando afuera no me informé sobre los cursos a distancia. Siempre dije que iba a terminar el liceo y por suerte lo estoy haciendo", admitió