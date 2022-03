Silvina Escudero comunicó una drástica decisión laboral: "Melancólica"

A través de sus redes sociales, Silvina Escudero comunicó la rotunda determinación que tomó para su vida laboral.

Silvina Escudero tomó una drástica decisión en cuanto a su futuro laboral y la comunicó a través de sus redes sociales. Luego de una exitosa temporada de verano con su trabajo en el teatro, la famosa bailarina anunció su salida de uno de los mayores éxitos de su carrera. Con gran pesar, Escudero aseguró que era una decisión tomada que "le generaba mucha nostalgia".

Tras su salida de Los Mammones, programa en el que trabajó como panelista durante un extenso periodo, Silvina Escudero recibió una propuesta muy especial para trabajar en teatro durante el verano. La bailarina formó parte del elenco oficial de Sex en la Ciudad de Buenos Aires y logró una gran éxito. Sin embargo, Escudero tomó la drástica decisión de retirarse a meses de su debut.

Luego de varios rumores que apuntaban a su despedida de la obra teatral, Silvina Escudero confirmó esta noticia a través de sus redes sociales. "Quiero contarles algunas cosas. Este fin de semana es el último en el que estoy en Sex y estoy un poco melancólica por eso", empezó por contar la famosa bailarina a través de sus historias de Instagram.

"Fue una temporada hermosa, estoy súper contenta. Me llevo muchos amigos del elenco, producción, dirección, fue hermoso trabajar con todos", continuó Silvina al respecto. Aunque si bien la artista no especificó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión, se enfocó en lo bien que la había pasado e hizo un pedido muy especial a sus seguidores.

"Siguen igual ellos (la obra en cartel), un elenco en Buenos Aires y un elenco de gira, pero yo no. Por eso para mí es muy importante este fin de semana, mis amigos ya están colapsados sacando entradas para el domingo, casi no hay entradas", pidió Escudero. Durante la temporada de verano, Silvina fue una de las figuras más llamativas de la obra, pero ahora decidió seguir con otro camino. "Me encantaría que vengan todos los que no vinieron", sentenció la artista en sus redes.

La palabra de José María Muscari, el creador de SEX

Tal como se mencionó anteriormente, los rumores sobre la salida de Silvina Escudero de SEX se habían instalado hace unas semanas atrás. Sin embargo, tanto ella como la producción mantuvieron un perfil bastante bajo al respecto.

Ante la insistencia por una respuesta sobre estos dichos, José María Muscari, el creador de la obra, habló sobre el tema con la revista Pronto y se mostró bastante distante. "Silvina hacía enero y febrero, pero tan contenta estaba que hizo marzo también... La queríamos para la gira, pero no puede ir", admitió.