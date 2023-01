Santiago Maratea iniciará una colecta para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa

Santiago Maratea iniciará una colecta solidaria para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa a costear sus gastos durante el juicio contra los ocho rugbiers.

Santiago Maratea hará una colecta solidaria para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa, Graciela y Silvino, quienes están cuentan con muy pocos recursos para solventar los gastos del juicio que se está realizando contra los ocho rugbiers que asesinaron a su hijo.

Una vez más, el influencer se puso en campaña para recaudar dinero para personas que lo necesitan urgentemente. Este es el caso de la familia de Fernando, ya que su padre no tiene un trabajo fijo y hace changas para costear su estadía en Dolores mientras avanza el proceso judicial.

Una usuaria de Twitter le dio la idea a Maratea de recaudar dinero para la familia del joven asesinado. “Supe que el papá de Fer trabajó haciendo changas para costear todo. Sería bueno abrirles una cuenta y que todos colaboremos con ellos. Una manera de apoyarlos en estos momentos horribles. Alivianar un poco su pena”, escribió la usuaria, etiquetando a Maratea.

Rápidamente, el influencer aceptó la propuesta, citó el tweet y agregó: “¿Lo hacemos?”. "Sí, por favor", "Metele, Santu. Démosle un alivio a esa familia aunque sea", "Me parece perfecto, no va a alcanzar para alivianar nada su pena, pero que sea una preocupación menos", le comentaron algunos usuarios. Por otro lado, algunos pocos opinaron que era una idea inoportuna.

"No es el momento. Dijeron que no quieren plata y que necesitan Justicia, cuando termine el juicio pongamos foco en eso, no ahora. No desviemos la atención", señaló otra persona. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios de la plataforma sostuvieron que a la familia de Fernando no le sobra el dinero y facilitarles recursos durante este duro momento significaría un gran alivio para ellos.

El testimonio de la joven que le hizo RCP a Fernando: "Yo le sostenía la cabeza y le pedía que se quedara conmigo"

Virginia Pérez Antonelli, de 20 años, estuvo presente durante los últimos minutos de vida de Fernando e intentó salvarlo realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonal (RCP), a la salida del boliche Le Brique. A pesar de sus intentos, el joven no respondió. "Pudieron haber sido sólo cinco minutos, pero fue como una hora.Yo le sostenía la cabeza a Fernando la cabeza, le hablaba, le pedía que se quedara conmigo", recordó.

Victoria había visto cómo los rugbiers atacaban a Fernando y, cuando quedó en el piso, se acercó e intentó salvarlo. "Si alguien no tiene consciencia y no respira, hay que hacerle RCP", explicó la joven, quien había hecho un curso en la Cruz Roja. Más tarde, llegaron tres efectivos de Policía e insistieron con las maniobras, sin éxito alguno.